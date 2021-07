Les pompiers de la zone Hemeco sont intervenus coup sur coup ce mardi matin, entre 9 h et 13 h.

Ceci pour des arbres tombés à cause des rafales qui ont soufflé à Hamoir, Modave, Wanze et Huy. « On a eu quatre à cinq interventions d’affilée mais heureusement, rien de très grave. Le calme est revenu en début d’après-midi », nous informe la zone.