VIDÉO | Italie – Espagne à La Louvière: ambiance délirante

La belle demi-finale entre l’Italie et l’Espagne a été suivie de près à La Louvière. On s’est plongé dans l’ambiance de la séance des tirs au but.

Place Jules Mansart, à La Louvière. Une belle grande place piétonne, coiffée d’une toile blanche, comme un voile pudique sur les scènes de liesse qui vont s’y produire.

Il est un peu moins de 21 h. Les terrasses sont bondées, mais on sent une certaine tension. C’est dire si l’enjeu est important: cette demi-finale entre l’Italie et l’Espagne, entre deux grands d’Europe, est déjà une apothéose de cet Euro 2020.

Le drapeau italien est partout. © Jacques Duchateau

Ici, les couleurs qui dominent sont le vert, le blanc et le rouge. Quelques drapeaux espagnols sont perdus au milieu de la nuée transalpine, dans une ambiance bonne enfant.

Découvrez l’ambiance lors de la séance des tirs au but dans notre vidéo en tête de cet article.

La passion jusqu’au bout des lèvres. © Jacques Duchateau

Ambiance plutôt réservée

Disséminés sur les différentes terrasses, un écran géant et deux grandes télés captivent tous les regards.

L’ambiance est électrique. On sent les visages crispés par la tension. Le match est serré, tactique, les occasions de s’enflammer ne sont pas très nombreuses, si ce n’est sur les deux buts.

Les tifosis sont passés par toutes les émotions durant ce match. © Jacques Duchateau

À quelques minutes de la fin, on croit en la délivrance mais le deuxième but italien est annulé pour hors-jeu.

Après les prolongations, la séance de tirs au but est inévitable. Loin de la loterie, cette séance est un moment où les meilleurs, les plus forts psychologiquement, sortiront la tête haute. Pas question de hasard, ici. De la préparation, de la technique, de la force mentale. Et à ce petit jeu, ce sont les Italiens qui l’emportent et qui accèdent à la finale de cet Euro.

Le rond-point est pris d’assaut par les tifosis. © Jacques Duchateau

Passée par toutes les émotions, la foule explose de joie. Tout le monde se lève, abandonne la place et descend en cortège la rue Sylvain Guyaux jusqu’au rond-point pris d’assaut par des centaines de tifosis. La nuit sera longue et animée…

