Affronter l’Angleterre, «un immense défi» pour le sélectionneur danois Kasper Hjulmand

En demi-finale d’un Euro pour la première fois depuis 1992, année où il avait remporté le titre, le Danemark jouera une place en finale de l’Euro 2020 mercredi contre l’Angleterre à Londres

«C’est un immense défi que tout le monde veut relever», a préfacé Kasper Hjulmand, le sélectionneur danois, mardi en conférence de presse.

Avant ce grand rendez-vous, Hjulmand a rassuré sur l’état d’esprit de son groupe. «Nous avons hâte de jouer ce match et nous ne sommes pas plus nerveux que d’habitude. C’est un immense défi que tout le monde veut relever. C’est le genre de match que chaque joueur rêve de disputer étant enfant.»

Face à une équipe anglaise qui n’a pas encore encaissé dans le tournoi, les Danois devront aussi gérer l’ambiance dans un stade de Wembley acquis à la cause des Three Lions. «Ils auront beaucoup de supporters mais il ne faut pas oublier qu’ils ont une immense pression et des attentes très élevées. Ce ne sera pas facile pour eux et nous devons utiliser cette situation en notre faveur.»

Les Scandinaves savent qu’ils devront aussi se méfier d’un homme : Harry Kane. «C’est un attaquant de classe mondiale, qui offre à son équipe la garantie d’inscrire beaucoup de buts chaque saison», détaille Kasper Schmeichel, gardien danois évoluant en Premier League (Leicester). «Il sait toujours où se placer, il est très instinctif, je dirai qu’il fait partie du top-3 ou du top-5 des meilleurs buteurs au niveau mondial.»

«Pour et avec Christian Eriksen»

«Il est avec nous et nous jouons toujours pour et avec lui, il n’y a aucun doute là-dessus», a poursuivi e coach danois. «Ce n’est pas un avantage de jouer sans Christian mais quelque chose s’est passé. Le soutien et la compassion offerts par le peuple danois fait que nous avons tant donné, cela a donné un sens à notre combat. Actuellement, la population du Danemark est intimement liée, les jeunes et les vieux. Même les gens qui d’habitude ne suivent pas le foot. Cela montre le meilleur du Danemark.»

En octobre dernier, la Danish Dynamite s’était imposée 0-1 à Wembley face à l’Angleterre en Ligue des Nations, dans le même groupe que la Belgique. «Nous sommes convaincus que nous avons une chance dans ce match. La rencontre de l’année dernière à Wembley nous permet d’y croire évidemment.»