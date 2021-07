Médecine: près de 5.500 candidats ont passé la première épreuve de l’examen d’entrée

Ce chiffre du nombre de candidats constitue une forte progression par rapport aux années précédentes.

Sur les 6.165 candidats qui étaient inscrits à la première épreuve de l’examen d’entrée en médecine et dentisterie en Fédération Wallonie-Bruxelles, près de 5.500 l’ont effectivement passée ce mardi, a annoncé l’académie de recherche et d’enseignement supérieur (ARES).

«Plusieurs hypothèses peuvent être avancées pour l’expliquer: le pourcentage de non-résidents ayant pris part à cette épreuve est en augmentation et il est possible que la pandémie ait suscité des vocations», avance Laurent Despy, l’administrateur de l’ARES.

L’examen comportait un total de 120 questions à choix multiples réparties entre le matin et l’après-midi en 2 séries de 60 questions portant sur les 8 matières évaluées: 4 matières scientifiques (chimie, biologie, physique, mathématiques), d’une part, et 4 matières relatives à la communication et à l’analyse critique de l’information (raisonnement, communication, éthique, empathie), d’autre part.

Près de 700 personnes ont été mobilisées pour encadrer l’épreuve, qui était organisée de manière décentralisée dans cinq universités de la FWB. Leur intervention a consisté à s’assurer du bon déroulement de l’épreuve en veillant notamment à la détection des fraudes et tentatives de fraudes.

Les conditions de réussite

Celles et ceux qui auront obtenu une moyenne d’au moins 10/20 pour chacune des 2 parties et un minimum de 8/20 pour chacune des 8 matières obtiendront leur attestation de réussite.

Pour chacun des deux cursus (médecine et dentisterie), les candidates et candidats non-résidents répondant à ces critères pourraient également faire l’objet d’un classement si leur nombre excède 30% des réussites. Dans ce cas, seuls les premiers classés d’entre eux seront déclarés lauréats, dans la limite du quota fixé.

Les résultats individuels seront consultables en ligne par les candidates et les candidats dès le 16 juillet.

Celles et ceux qui n’auront pas été déclarés lauréats pourront, s’ils le souhaitent, présenter à nouveau l’examen le samedi 28 août. Les inscriptions s’ouvriront dès le 17 juillet et se clôtureront le 2 août.

Plus de réussite que le quota Inami

L’an dernier, sur les quelque 4.000 inscrits à la première épreuve, près de 1.300 personnes avaient réussi l’examen, soit bien plus que le nombre de quotas Inami qui est prévu à la fin des six années de cursus pour les nouveaux médecins francophones.

Cette situation récurrente de dépassement incite le gouvernement fédéral à réclamer à la FWB qu’elle instaure, comme l’a déjà fait la Flandre, un concours d’entrée -qui ne laisserait, lui, passer qu’un nombre prédéfini d’étudiants, ndlr- aux études de médecine afin de mieux faire correspondre le nombre d’étudiants au volume de quotas Inami qui leur sont destinés.

Le présent examen d’entrée en médecine avait été introduit en 2017 en FWB, sur pression du Fédéral déjà.