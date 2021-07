Morkov, fusée lanceuse et arme fatale de Deceuninck – Quick Step

Le statut est officieux, mais il ne fait l’objet d’aucune contestation dans le peloton. Considéré à l’unanimité comme le meilleur poisson-pilote du monde, Michael Morkov met cette année ses talents de lanceur au service de Mark Cavendish après avoir précédemment porté Elia Viviani (2019) et Sam Bennett (2020) au succès sur le Tour de France.

Si le succès du Britannique mardi à Valence relève du chef-d’œuvre collectif des Deceuninck – Quick-Step dans la finale, le Danois de 36 ans n’en reste pas moins le maillon le plus important, celui à qui il incombe de «déposer» le Man Express dans les 200 derniers mètres. Un rôle dans lequel le sens de l’anticipation, que ce double champion de l’américaine (2009 et 2020) dit avoir acquis sur la piste, où «il est essentiel d’avoir une vision claire de ce que l’on veut réaliser», fait autant merveille que sa capacité à atteindre de très hautes vitesses en sprintant assis. «Une faculté que j’ai également développée sur les anneaux, grâce au pignon fixe, commentait Morkov il y a peu à Vélo Magazine. C’est ensuite plus facile pour le sprinter que j’emmène de sortir de ma roue.»

Si les statistiques ne disent pas toujours tout, celles de la collaboration entre Cavendish et le Danois cette saison sont pour le moins parlantes. À chaque fois que le Britannique a pu compter sur le soutien de celui que Patrick Lefevere a recruté début 2018 (et qu’il a déjà prolongé jusqu’en 2023!), charmé par son boulot chez Katusha au service de Kristoff, il est monté sur le podium : 3e du GP de l’Escaut, 2e de l’Elfstedenronde, 1er de la 5e étape du Tour de Belgique et, donc, déjà trois succès sur ce Tour de France. Une montée en puissance dans l’efficacité du duo que celui qui fut autrefois l’ange gardien d’Alberto Contador chez Tinkoff travaille beaucoup en dehors du vélo. «Il faut que le sprinter que j’emmène me face une confiance aveugle, juge Morkov. Alors, pour cela, je visionne des heures et des heures de vidéos afin de comprendre ses qualités et ses défauts, le contexte dans lequel il est le plus efficace. J’ai besoin de comprendre le tempérament du gars que j’emmène car c’est à moi de m’adapter à sa façon de produire son dernier effort et non l’inverse.»

Le moins que l’on puisse écrire est qu’il a trouvé la bonne recette pour le Cav!