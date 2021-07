L’étreinte, Black Widow, Family Ties, etc.: toutes les sorties cinéma de ce mercredi 7 juillet

Six films sont au menu de ce mercredi 7 juin 2021. -

Des veuves, des veuves et encore des veuves: on pourrait presque croire qu’il n’y a que ça dans les sorties cinéma de ce mercredi 7 juillet. Mais il y a bien davantage, évidemment. Les critiques de L’Avenir vous disent quoi en penser. Vous n’êtes pas obligés de les croire. Mais bien de les lire.

1 L’étreinte

Drame de Ludovic Bergery. Avec Emmanuelle Béart, Vincent Dedienne et Tibo Vandenborre. Durée: 1 h 40.

Ce que ça raconte

Veuve depuis peu, Margaux recommence une nouvelle vie, redécouvre le désir et ses déconvenues.

Ce qu’on en pense

Un rien éparpillé mais assez juste dans son portrait d’une femme paumée.

La critique complète

2 Black Widow

Film d’action de Cate Shortland. Avec Scarlett Johansson, Florence Pugh, David Harbour, Rachel Weisz, O.T. Fagbenle, William Hurt, Ray Winstone et Olga Kurylenko. Durée: 2 h 14.

Ce que ça raconte

Natasha Romanoff, alias la «Veuve Noire», est ramenée à son passé de fillette infiltrée par Moscou dans la bonne société américaine.

Ce qu’on en pense

C’est le début de la phase IV pour Marvel. Et un film centré, pour la première fois, sur le personnage joué par Scarlet Johansson. Un spectacle plus mûr dans son propos, et somme toute assez plaisant.

La critique complète

3 Family Ties

Thriller de Joe Marcantonio. Avec Tamara Lawrance et Fiona Shaw. Durée: 1 h 41.

Ce que ça raconte

Charlotte, enceinte de quelques mois, perd tragiquement son compagnon. Elle est alors accueillie dans le manoir de sa belle-mère, sans autorisation de sortie.

Ce qu’on en pense

Thriller psychologique qui ménage une tension pendant des plombes pour pas grand-chose, finalement.

La critique complète

4 Teddy

Film d’horreur de Ludovic Boukherma. Avec Anthony Bajon et Christine Gautier. Durée: 1 h 28.

Ce que ça raconte

Un soir de pleine lune, Teddy, jeune gars, se fait mordre par une bête. Le lendemain il se met à drôlement saliver devant un steak cru.

Ce qu’on en pense

Entre la comédie sociale et le film de genre, une étrange proposition de cinéma d’auteur.

La critique complète

5 Les Croods 2

Film d’animation de Joel Crawford. Durée: 1 h 36.

Ce que ça raconte

La famille des cavernes a trouvé un nid douillet où s’installer. Mais va falloir partager avec les autres occupants, les Betterman.

Ce qu’on en pense

Sympathique, coloré et amusant, même si on connaît la chanson, c’est un plaisir de retrouver la petite tribu.

La critique complète

6 D’où l’on vient

Comédie musicale de Jon M. Chu. Avec Anthony Ramos, Melissa Barrera et Leslie Grace. Durée: 2 h 23.

Ce que ça raconte

L’amour court dans le quartier de Washington Heights à New York où la musique et la danse sont une religion.

Ce qu’on en pense

Adaptation d’une comédie musicale de Broadway qui prône la diversité culturelle en flamboyantes chorégraphies.

La critique complète