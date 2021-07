Leonardo Miramar Rocha se lance dans le rap avec «Je pense à la vida»

L’attaquant de l’AS Eupen Leonardo Miramar Rocha vient de publier son single «Je pense à la vida».

Après Flavien Le Postollec, lui aussi rappeur à ses heures et après les chants mélancoliques de Fahad Al-Abdulrahman, un autre Eupenois se teste micro à la main.

L’attaquant Leonardo Miramar Rocha vient de publier son single «Je pense à la vida» sur la plupart des plateformes de streaming musical (Apple Music, Spotify, etc) ainsi que sur les réseaux sociaux.

Sur un beat plutôt calme et mélodieux, l’attaquant portugais notamment passé par Monaco, Lommel et le RWDM rappe sa vie, son parcours et ses ambitions.

«Je vise la lune… Petit j’avais un autre visage. On a passé l’âge. […] Le petit n’est plus le même, il a grandi, il a compris comment ça marche, le système […] Je pense à la vida, je perds plus mon temps, c’est évident» et d’autres punchlines viennent habiller la production signée Aeless Beats. Si les puristes pourraient regretter l’autotune du refrain, les amateurs du genre apprécieront le morceau hip-hop proposé par le buteur longiligne de 24 ans.

Nul doute que le single «Je pense à la vida» résonnera dans le vestiaire eupenois tout au long de la saison. Et probablement dès ce mercredi, à Genk (14h), pour le troisième match de préparation de Leonardo Miramar Rocha et des Pandas. Ce sera à huis clos et sans journalistes.

Après une lourde blessure et un prêt au RWDM, Leonardo Miramar Rocha veut se relancer. L.P.R.Photography