Nintendo lance une nouvelle Switch: voici les 4 différences

Disponible en octobre 2021, la Nintendo Switch OLED accueille un écran plus grand et plus contrasté.

Nintendo commercialisera dès le 8 octobre 2021 une édition revue, corrigée et améliorée de sa console hybride Nintendo Switch. C’est une évolution plutôt qu’une révolution.

Alors que certains espéraient une montée en puissance de la machine, le père de Mario mise sur la continuité et la compatibilité quasi parfaite entre la Switch originelle et la nouvelle venue, la Switch OLED.

Découvrez ci-dessous les 4 différences entre la Switch classique et la Switch OLED.

1. L’écran

La nouvelle Switch abrite un écran plus grand (7 pouces au lieu de 6,2 pouces) de technologie OLED, garant de couleurs intenses et de contrastes élevés.

À en croire la fiche technique de la console, ce changement n’a pas d’impact sur l’autonomie de la batterie une fois la console utilisée en mode portable (entre 4,5 et 9 heures selon le jeu).

Grâce à la réduction des bords noirs qui entourent l’écran, les dimensions bougent peu. La Switch OLED est un brin plus longue (242 millimètres) que la Switch classique (239 millimètres).

La technologie OLED devrait améliorer sérieusement la qualité de l’image de l’écran de la console hybride de Nintendo. Nintendo

2. Le stockage

C’est une bonne nouvelle, notamment pour ceux qui achètent beaucoup de jeux en ligne sur le Nintendo eShop. Le stockage interne de la Switch OLED grimpe de 32 GB (gigabytes) à 64 GB. Il reste possible d’étendre cette capacité via l’ajout d’une carte-mémoire microSD.

3. Le support

La toute petite béquille de la Switch classique laisse la place à une béquille digne de ce nom au moment de poser la Switch OLED sur une table. Il est désormais possible de choisir l’angle d’inclinaison également.

C’est une large béquille qui aide la Switch OLED à tenir en place sur une table. Nintendo

4. Le port Ethernet

Le WiFi n’est plus la seule option pour connecter la Switch à Internet. La station d’accueil de la Switch OLED accueille un port Ethernet, à connecter directement à la box de l’opérateur via un câble Ethernet réputé pour sa fiabilité et sa rapidité.

La station d’accueil, de charge et de connexion au téléviseur intègre désormais un port Ethernet. Nintendo

Les inconnues La Switch OLED sera-t-elle plus chère que la Switch classique? La Switch classique est-elle appelée à disparaître? Autant de questions légitimes qui restent pour l’instant sans réponse. On peut imaginer que l’ancien modèle va exister jusqu’à l’écoulement des stocks.

La question de la compatibilité

Quid de la compatibilité? À de très rares exceptions près, la Switch OLED est compatible avec l’intégralité des jeux et des accessoires. Nintendo apporte à ce sujet quelques précisions. «En raison de la taille respective de la console Nintendo Switch (modèle OLED) et de la console Nintendo Switch, ainsi que de celle de leurs écrans, des différences peuvent se faire sentir lors de l’utilisation de certains accessoires Toy-Con de la série Nintendo Labo. Des différences pourraient également être constatées lors de l’utilisation d’autres logiciels en raison des nouvelles caractéristiques de la console, telle que son écran plus grand.»