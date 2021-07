Le traitement de Lucien coûte un million d’euros

Atteint d’une maladie rare, le petit Verviétois de 19 mois va devoir suivre un traitement extrêmement cher. Ses parents lancent un appel aux dons.

Le petit Lucien souffre d’un déficit en décarboxylase des acides aminés aromatiques (AADC). Si le nom de cette maladie ne vous dit rien, c’est que celle-ci est extrêmement rare. Seuls une centaine de patients en souffrent dans le monde. Malheureusement, Lucien, 19 mois, en fait partie. Il est le premier cas en Belgique, expliquent ses parents.

Concrètement, «il lui manque deux neurotransmetteurs au niveau de son cerveau», explique son papa Joseph Theismann. Cette anomalie génétique a de graves conséquences. «Lucien ne sait rien faire. Il ne tient plus sa tête, ni ses bras et ses jambes. Il est très hypotonique, c’est-à-dire ‘mou’» C’est vers 3 mois, après une opération chirurgicale pour une hernie inguinale que l’enfant a commencé à perdre toute motricité.

Du coup, les examens se sont multipliés, tout comme les prises de sangs, pour mettre un nom sur son maux. Depuis que l’AADC a été identifiée, en mars dernier, le petit verviétois est suivi à l’hôpital Trousseau à Paris. Une fois âgé de deux, il devrait bénéficier d’une thérapie génétique dès janvier, avant de subir une opération.

Mais si le coût de celle-ci est remboursé par la sécurité sociale, reste que les médicaments (à prendre avant, pendant et après) eux ne le seront pas, explique le papa. «Nous ne bénéficierons pas de la sécurité sociale française, puisque nous sommes Belges, et si notre mutuelle belge n’intervient pas le médicament revient à un million d’euros. C’est une sacrée somme… Les médecins français cherchent une solution afin de pouvoir accéder gratuitement aux médicaments. Mais ce n’est pas gagné…»

Depuis que cette nouvelle est tombée, la famille multiplie les ventes de bics et appel aux dons afin de récolter des fonds, pour soigner le petit Lucien. «Déjà, aujourd’hui, le coût des frais médicaux et du lait spécial s’élèvent à près de 1000€ par mois…»

Mais même face à ces difficultés financières, la famille a bon espoir que la thérapie génétique fonctionne. «Les médecins sont convaincus à 90% que le traitement va réussir. Jusqu’à présent, deux Français ont eu droit au traitement, et tout a fonctionné comme ils l’espéraient. On a l’espoir de le voir plus tard marcher, soir accompagné ou avec un déambulateur…»