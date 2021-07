Soudal quittera le peloton en 2023, Lotto restera sponsor principal de l’équipe cycliste

Soudal se retirera comme co-sponsor de l’équipe belge du WorldTour en 2023, alors que Lotto restera sponsor principal. La formation cycliste l’a annoncé mardi dans un communiqué.

Lotto et Soudal forment un tandem depuis 2015 lorsque l’entreprise spécialisée dans le domaine des produits chimiques destinés à la construction a rejoint le plus vieux sponsor du peloton, la Loterie Nationale, active dans le cyclisme depuis 1985.

«Depuis 2015, ces deux entreprises typiquement belges forment l’une des collaborations les plus durables du peloton international», a rappelé l’équipe dans un communiqué. «Lotto Soudal est maintenant une valeur sûre du cyclisme mondial et son nom est synonyme de durabilité, de sécurité et de vision à long terme.»

Les deux sponsors vont prolonger leur «fructueuse union pour une année supplémentaire, jusqu’à la fin de la saison cycliste 2022». «À partir de 2023, Soudal se retirera comme sponsor de l’équipe, tandis que Lotto restera lui sponsor principal de la formation belge», précise le communiqué.

12 étapes du Tour de France remportées par Lotto Soudal

«Soudal et la Loterie Nationale sont deux entreprises belges qui ont rassemblé leurs valeurs communes autour d’un magnifique projet cycliste», souligne Dirk Coorevits, directeur général de Soudal Group. «Grâce à cette vision commune, nous avons voulu donner à de jeunes talents la chance de grandir vers le plus haut niveau et nous n’avons jamais renoncé à cet objectif au cours des sept dernières années. Le projet Lotto Soudal nous a permis de nous construire une image nationale et internationale. Nous espérons que cette collaboration donnera encore lieu à de nombreux succès d’ici fin 2022.»

Présente dans le peloton depuis 1985, la Loterie Nationale a associé le nom Lotto à différents partenaires au fil du temps. Celui avec Soudal est «le plus long partenariat de l’histoire de l’équipe Lotto», rappelle Jannie Haek, administrateur délégué de la Loterie Nationale. «Tous les succès que nous avons remportés resteront gravés dans les mémoires. Nous sommes heureux de pouvoir poursuivre cette belle collaboration jusqu’à fin 2022. La Loterie Nationale continuera ensuite à investir dans l’équipe et dans le cyclisme belge en général.»

Durant ces années de collaboration, Lotto Soudal a notamment remporté 12 étapes du Tour de France (cinq pour André Greipel et Caleb Ewan et deux pour Thomas De Gendt), neuf étapes du Giro et six de la Vuelta ainsi que le Grand Prix de Montréal 2015 grâce à Tim Wellens et les Strade Bianche 2018 grâce à Tiesj Benoot.