L’ancien athénée de Jemappes transformé en logements

Six immeubles devraient voir le jour sur le site de l’ancien athénée de Jemappes, permettant d’y loger 54 foyers.

Cela fait des années que le site de l’ancien Athénée Royal de Jemappes cherche une nouvelle destination. Désaffecté depuis des décennies, il est devenu un chancre au cœur de la cité, enclavé entre la rue des Représentants et l’avenue de la Faïencerie.

Mais cette fois, on n’a jamais été aussi loin dans sa potentielle reconversion. La société Health Invest, basée à Bornem dans la province d’Anvers et propriétaire du site d’1,3 ha, a déposé une demande de permis pour construire un ensemble immobilier de 54 appartements répartis en 6 immeubles, d’un parking souterrain de 54 places et d’un parc résidentiel. Le projet est soumis à l’enquête publique et celle-ci s’achève ce 7 juillet.

À l’origine, ce sont 61 appartements qui étaient prévus sur le site de l’ancienne école, mais le projet a été recalibré, après dialogue avec la ville. Finalement, 25% du site sera bâti, le reste étant dévolu aux espaces verts. Comme le parking sera souterrain, on ne comptera qu’une dizaine de places en surface.

À noter que le bâtiment historique de l’athénée datant du XVIIIe siècle sera conservé, de même que le mur d’enceinte. «L’empreinte historique du lieu sera donc conservée», se réjouissait récemment l’échevin à l’Urbanisme Maxime Pourtois dans les colonnes de la DH.

Les appartements compteront une à deux chambres. Les immeubles comprendront également huit logements sociaux dont la gestion sera dévolue à l’Agence immobilière sociale (AIS).

Au-delà du projet, l’échevin se réjouit de voir que Jemappes attire les investisseurs. «De l’autre côté de la route (Avenue de la Faïencerie NDLR), il y a d’ailleurs Concept Confort qui développe des appartements. Ces types de projets permettent de réintroduire de la mixité.»

Après clôture de l’enquête publique, le collège communal remettra un avis. Le fonctionnaire-délégué de la Région wallonne statuera ensuite sur la demande de permis.