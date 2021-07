La Wallonie a été durement frappée par les orages ces quinze derniers jours. Des solutions écologiques existent pourtant pour les gérer et limiter les dégâts. BELGA / DAVID STOCKMAN

Des solutions pour éviter les inondations, ces Diables qui pourraient changer de clubs, Dog Chef, le traiteur des chiens, pourrait créer 200 emplois... voici une sélection de dix articles à ne pas manquer pour nos abonnés ce mardi 6 juillet.

1. Quelles solutions «boucliers» face aux inondations?

Des orages et pluies diluviennes ont touché toute la Belgique ces dernières semaines. La liste des sinistrés s’allonge, parfois frappés à plusieurs reprises. Et une question se pose: de quelle manière les collectivités pourraient anticiper des catastrophes matérielles et humaines à répétition.

Des aménagements pensés collectivement pourraient préserver les communes rurales et les villes face aux inondations. Une réponse d’autant plus nécessaire que ces phénomènes naturels s’aggravent avec l’urbanisation galopante de nos villes et campagnes.

2. ANALYSE | Ces Diables qui sont prêts à déménager

L’Euro terminé, les Diables rouges passent quelques jours de vacances avant de reprendre le collier en club. Mais pour certains, c’est la question d’un transfert qui occupe les esprits.

3. Dog Chef: le traiteur des chiens a les crocs et rêve de créer 200 emplois

Dog Chef cuisine des repas frais pour les chiens et assure la livraison à domicile. En pleine expansion, les traiteurs «canins» vont développer leur activité sur le parc Crealys des Isnes.

4. Des médicaments innovants contre le cancer coûteux mais peu efficaces

Le Centre fédéral d’expertise des soins de santé (KCE) pointe le manque de transparence autour des nouveaux médicaments contre le cancer. Très onéreux pour l’assurance maladie, la plupart des traitements analysés apportent peu ou pas de plus-value en matière de survie à des patients souffrant d’un cancer de stade IV.

5. EDITO | Mobilité fracturée

La transition vers une mobilité électrique est lancée, à marche forcée. Et cette mutation semble aussi inéluctable que celle qui a vu, à l’aube du XXe siècle, les carrioles tirées par d’aimables chevaux abandonner la route aux automobiles pétaradantes.

6. Charleroi: grâce au glanage solidaire, 250 kilos de fraises ont été sauvés

Renouer avec une pratique d’hier pour préparer la solidarité de demain: le glanage solidaire carolo va servir d’exemple wallon.

7. Que veut faire un milliardaire turc du site du Châtelet à Dison?

L’ancienne maison de repos du CPAS de Verviers, la résidence du Châtelet, située sur le territoire de la commune de Dison, à Andrimont, va-t-elle connaître une nouvelle vie? Le bâtiment, abandonné et en proie au vandalisme depuis que ses occupants ont rejoint Saint-Joseph en 2015, a été remis récemment en vente par le Centre public d’action sociale verviétois. Et il a suscité plus que de l’intérêt aux yeux d’un richissime homme d’affaires turc qui a formulé une offre bien inférieure à celle que souhaitait l’institution.

8. Véhicules électriques: des interventions très spécifiques pour les pompiers namurois

En cas d’incendie d’un véhicule électrique, les pompiers de la zone NAGE peuvent faire appel à des sociétés spécialement équipées.

9. FOOT | Des allures de Clasico, version Euro

On aurait tous aimé voir un France-Belgique se disputer à Wembley, ce mardi. Pour une revanche de la demi-finale du Mondial 2018. Mais ce ne sera pas le cas.

En tant qu’amateur de football, il est pourtant difficile d’être rancunier. Car l’affiche de la demi-finale entre l’Italie, tombeuse de la Belgique, et l’Espagne, qui a éliminé la Suisse (elle-même bourreau de la France) est alléchante.

10. Le Festival Bruxellons! en attente d’un geste du ministère

Cela fait 23 ans que le Festival Bruxellons! donne rendez-vous sous les étoiles de Bruxelles pour un spectacle grand public.

Pour fêter comme il se doit cet été et un certain retour à la normale, la troupe du Festival Bruxellons! a programmé la comédie musicale Blood Brothers. Un immense classique de Broadway qui a également fait ses gammes durant plus de 20 ans à Londres.

Après une année très difficile, les organisateurs sont conscients qu’en programmant cette pièce au Château du Karreveld à Molenbeek, ils prennent de sérieux risques financiers. En maintenant sa volonté d’offrir des tickets abordables (126€ pour 10 spectacles), les organisateurs du festival savent qu’il leur faudra un coup de pouce des autorités.

