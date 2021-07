Elle avait découvert le scandale du Mediator, Irène Frachon rassure les récalcitrants: «Faites-vous vacciner»

Irène Frachon avait dénoncé le scandale du Mediator. Elle réapparaît publiquement aujourd’hui pour lancer un appel aux personnes hésitant encore à se faire vacciner. «Les études sont sérieuses, faites-moi confiance», témoigne la pneumologue française.

Irène Frachon est connue pour avoir découvert le scandale du Mediator, un coupe-faim, présenté comme un antidiabétique, qui a fait près de 2000 morts en France, il y a plus de 10 ans.

Si la pneumologue française réapparaît sur la scène médiatique, c’est parce qu’elle s’est décidée à prendre la parole sur la vaccination contre le coronavirus. Certains antivaccins n’hésitent pas à utiliser son image sur les réseaux sociaux. «Irène Frachon a donné 15 ans de sa vie pour ce combat et ces empoisonneurs sont toujours là», peut-on notamment lire sur Twitter.

Des déclarations qui ne passent pas auprès d’Irène Frachon, qui souhaitait remettre l’église au milieu du village. «Je ne veux pas que l’affaire du Mediator soit instrumentalisée pour aggraver le drame de la pandémie, cautionner une défiance qui est cette fois, à mon sens, très mal placée et délétère», a-t-elle confié à nos confrères du Parisien.

Je suis convaincue de la qualité, du sérieux et de l’efficacité des vaccins

Irène Frachon s’est penchée sur les études faites sur les vaccins anti-Covid. Des études favorables, selon la pneumologue. Je suis convaincue de la qualité, du sérieux et de l’efficacité des vaccins agréés. Je peux dire que c’est l’inverse du Mediator où dès le début, alors qu’on pouvait s’apercevoir que c’était un poison, on a fermé les yeux. Aujourd’hui, beaucoup de gens me font confiance et je leur dis: vous avez une solution, faites-vous vacciner!», a-t-elle déclaré au Parisien.

Stérilité et modification de notre ADN? Balivernes!

La doctoresse française est également revenue sur certaines rumeurs liées à la vaccination. Est-ce que le vaccin anti-Covid peut rendre stérile? «C’est comme si je disais la vaccination peut vous donner le nez bleu. Je peux le dire mais ça ne veut rien dire. Cela ne repose sur aucun fait observé», rétorque-t-elle au journaliste du Parisien

Le vaccin peut-il alors modifier notre ADN? «C’est entièrement faux! L’ARN disparaît dès qu’il est traité par nos cellules», rassure Irène Frachon. Elle illustre ses propos en comparant notre corps à une forteresse et nos globules blancs à des gardes. «L’ARN est une sorte de carte d’identité que l’on donne aux gardes pour fabriquer des anticorps. Ils préparent ainsi les bonnes armes contre le virus puis la carte est aussitôt détruite. Il ne reste rien de l’ARN. Ce sont des faits», conclut-elle.