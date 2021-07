Problème de caténaires: circulation des trains interrompue entre La Louvière et Binche

La circulation des trains a été interrompue mardi matin entre les gares de La Louvière-Sud et Binche après qu’un train a décroché deux caténaires, l’une à son départ et l’autre à son arrivée, signale le gestionnaire du réseau ferroviaire Infrabel. Le second décrochage a provoqué un incendie.

L’électricité a été coupée sur la ligne reliant les deux gares, mais aussi sur celle entre La Louvière-Sud et Piéton, pour permettre l’intervention des équipes d’Infrabel. Celles-ci ne peuvent pas encore donner de précisions quant à la durée de l’interruption, mais cela pourrait «prendre du temps», selon le porte-parole du gestionnaire, Thibault Balthazar.

Ce dernier ajoute que les trains devraient être déviés dans la région pour éviter la zone.