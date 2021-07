Pas de nette amélioration en vue pour les prochains jours

Des pluies toucheront encore temporairement l’est et le sud­-est du territoire mardi matin, alors que le temps sera généralement sec ailleurs, d’après les prévisions de l’Institut royal météorologique (IRM).

Dans le courant de la journée, le ciel deviendra partiellement à parfois très nuageux partout avec un risque de quelques averses; le temps sera toutefois souvent sec. Localement, les précipitations pourront prendre un caractère orageux. Les maxima seront compris entre 18 et 22 °C. Le vent sera modéré à assez fort et même parfois fort sur l’ouest. Il soufflera d’abord du secteur sud-sud­-ouest, avant de virer au secteur sud­-ouest. L’IRM prévoit des rafales de 60 à 75 km/h et localement un peu plus.

Mardi soir et la nuit suivante, des larges éclaircies alterneront avec des passages nuageux. Quelques averses resteront possibles, mais le temps sera souvent sec. Les minima varieront de 10 à 14 °C. Le vent modéré de sud-ouest reviendra au sud.

Mercredi très nuageux

Mercredi, le ciel deviendra partiellement à parfois très nuageux. Quelques averses locales pourront se déclencher mais le temps restera sec dans la plupart des régions. Sur l’ouest, le risque d’averse sera plus marqué à la fin de l’après­-midi. Les maxima varieront de 19 °C, sur les hauteurs et à la mer, à 21 ou 22 °C ailleurs. Le vent sera faible à modéré de sud­-sud­-ouest.

Jeudi, le temps deviendra plus instable avec quelques averses (orageuses). Le ciel sera partiellement nuageux avec des maxima de 19 °C à la mer et en Haute Ardenne à 22 °C en Campine. Le vent sera d’abord faible et généralement variable, mais en fin de journée, il deviendra parfois modéré de nord­-ouest.