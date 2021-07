Coronavirus: à nouveau 500 personnes contaminées par jour

Pour la deuxième fois consécutive après deux mois de baisse, le nombre de contaminations est en hausse dans le bilan Covid quotidien.

Entre le 26 juin et le 2 juillet, 506 personnes ont été contaminées en moyenne chaque jour, soit 52% de plus que la semaine précédente, selon les derniers chiffres publiés mardi matin par l’Institut de santé publique Sciensano. Dans le bilan de samedi (il n’y en a pas eu dimanche et lundi), la première hausse depuis fin avril était de 5% avec 378 contaminations recensées par jour en moyenne.

Durant la même période, 3,1 décès dus au virus ont été comptabilisés chaque jour selon Sciensano, soit une baisse hebdomadaire de 31%.

Près de 60.100 tests en moyenne ont également été effectués quotidiennement – en hausse de 49% par rapport à la période de comparaison précédente -, pour un taux de positivité qui reste stable à 1%.

Mardi, 262 personnes atteintes du Covid-19 sont par ailleurs encore hospitalisées en Belgique (-23%), dont 115 en soins intensifs.

Durant la semaine du 23 juin au 5 juillet, 15,3 patients atteints du coronavirus ont été admis en moyenne chaque jour à l’hôpital soit une baisse de 28% par rapport à la semaine précédente.

Le taux de reproduction passe à 0,84

L’incidence, qui renseigne le nombre de nouveaux cas pour 100.000 habitants, atteint 51 sur 14 jours. Le taux de reproduction du virus remonte de manière notable pour passer à 0,84. Lorsqu’il est inférieur à 1, cet indicateur signifie que l’épidémie tend à ralentir.

Depuis le début de la pandémie, 1,1 million de Belges ont été contaminés.

Près de 7,4 millions de personnes ont reçu au moins une dose du vaccin, soit 79% des adultes.