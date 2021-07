F1/Moto: Les GP d’Australie annulés

Les Grands Prix d’Australie de Formule 1 et de MotoGP vont être annulés mardi en raison de la pandémie de coronavirus, pour la seconde année consécutive, rapportent des médias australiens.

Les Grands Prix d’Australie de Formule 1 et de MotoGP sont annulés pour la deuxième année de suite du fait des contraintes logistiques posées notamment par les restrictions à l’entrée sur le territoire australiens du fait de la pandémie de Covid-19, ont annoncé mardi les organisateurs.Paul Little, président de l’Australian Grand Prix Corporation, a fait état dans un communiqué d’une décision «profondément décevante»: «Nous comprenons le défi que représente pour l’Australie les restrictions aux voyages internationaux et l’importance de la vaccination.»