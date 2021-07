Nicolas Penneteau, légende du Sporting Charleroi, signe à Reims

L’ancien gardien de Charleroi Nicolas Penneteau poursuivra sa carrière à Reims, où il a signé un contrat jusqu’en 2023, a annoncé lundi le club de Ligue 1.

Penneteau, 40 ans, était arrivé à Charleroi en 2014, en provenance de Valenciennes. Avant cela, il avait évolué à Bastia, où il avait débuté sa carrière en 1998, jusqu’en 2006. Le gardien a défendu les buts des Zèbres à 230 reprises, devenant le capitaine lors de la saison 2018-2019. Lors du dernier exercice, il a joué 20 matchs en championnat et deux en tour préliminaire de l’Europa League. Fin mai, il avait annoncé son départ de Charleroi, où son contrat était arrivé à échéance.

«De Bastia à Valenciennes puis Charleroi, il cumule pas moins de 711 matchs en professionnel», souligne Reims, qui définit Penneteau comme un «exemple de professionnalisme».

«Je rejoins un club mais aussi un projet et, quand il m’a été présenté, j’ai été séduit», a indiqué Penneteau. «Avec l’arrivée du nouveau staff, le potentiel de la formation, l’image historique du club, son passé récent, les installations, c’est naturellement que le choix s’est fait.»

Le club compte sur sa nouvelle recrue pour apporter son expérience et encadrer les jeunes. «Je ne viens pas juste pour chausser les crampons, m’entrainer et repartir», confirme Penneteau. «J’aime l’idée de pouvoir se retrouver dans les valeurs d’un club et de contribuer à un projet. Sur les séances avec les gardiens je vais essayer d’apporter une énergie positive pour travailler dans la bonne humeur tout en étant performant. Il faut qu’on se ‘tire la bourre’ pour se tirer vers le haut.»

À Reims, 14e de la dernière Ligue 1, il aura comme équipiers Wout Faes et encore Thomas Foket.