La Caravane Musicale débarque au château d’Havré

Ce 10 juillet, la musique classique s’invitera dans la cour du château d’Havré avec le spectacle itinérant «la Caravane Musicale.»

Avec la crise sanitaire et les restrictions qui contraignent le spectacle vivant, on a vu apparaitre de nouveaux projets pour permettre aux artistes de se produire en public tout en respectant les mesures et divers protocoles.

Dans ce cadre, l’ASBL «C’est tout com» a lancé 5 tournées itinérantes dédiées chacune à une thématique: la musique classique, le jazz, la chanson française, le rire et la comédie. 80 dates environ sont proposées, surtout dans le Brabant wallon, mais également dans le Hainaut.

Ce samedi 10 juillet prochain, la Caravane Musicale, consacrée à la musique classique, débarque à Mons, au Château d’Havré. En quelques minutes, la caravane se déploiera pour se transformer en une mini-scène de spectacle, un véritable petit théâtre en plein air dont pourront profiter 200 privilégiés seulement.

De 15 h à 19 h, trois spectacles s’enchaineront. La guitare à huit cordes du guitariste belge Adrien Brogna feront voyager le public dans deux siècles d’histoire. Suivra le duo «La Gioia», formé par la mezzo-soprano Clotilde van Dieren et le violoncelliste Edmond Carlier. Pour terminer un quatuor de clarinettes, «Les Vent d’Anches» abordera avec passion un répertoire immense: de l’époque baroque aux compositeurs contemporains.

Si la participation est gratuite, la réservation est obligatoire. Rendez-vous sur www.070.be.