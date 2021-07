Un bus de vaccination mobile dès jeudi à Jette: apporter le vaccin dans les quartiers aux taux les plus bas

Les RAC aident 2500 personnes précaires au plus près

Après l’éclosion des centres de vaccination décentralisés dans les communes de Molenbeek, Saint-Josse, Saint-Gilles ou Anderlecht, la mise sur roues de ce bus de vaccination démontre une fois encore que l’accès au vaccin n’est pas équitable à Bruxelles. Contenir l’épidémie et, plus largement, permettre un accès aux soins de santé des quartiers les plus précaires de Bruxelles, reste en effet délicat pour la Cocom.

Aussi, celle-ci a-t-elle récemment mis en place ses Relais d’Action de Quartier (ou RAQ). L’action des RAQ est développée depuis septembre. Elle repose sur le travail de 18 agents de quartiers, coordonnés par la Fédé des Services Sociaux. «Ces agents travaillent localement au niveau de la sensibilisation et de l’accès aux services de santé dans les quartiers précarisés», détaille Inge Neven, responsable du Service de l’Inspection d’Hygiène de la Cocom. Ceux-ci complètent le dispositif fédéral Community Health Workers, qui déploie via les mutuelles 50 agents sur la Belgique dont 12 à Bruxelles.

30.000 Bruxellois couverts

30.000 personnes sont couvertes par les RAQ sur différentes zones de 12 communes bruxelloises. L’Observatoire de la Santé et du Social de la Région bruxelloise a ainsi déterminé les 48 quartiers «les plus sensibles» eu égard au covid, mais pas seulement. «D’autres problèmes de santé sont pris en compte», complète Inge Neven. «Comme le diabète ou l’accès difficile aux soins dentaires». d’autres composantes comme le niveau plancher des revenus, la densité de population, la taille moyenne des ménages ou la proportion de personnes âgées et isolées entrent aussi en ligne de compte.

Concrètement, en cette période de covid, les RAQ peuvent aider les personnes les plus précaires à traverser plus sereinement une quarantaine ou la perte d’autonomie inhérente à la maladie. Un appui peut ainsi être apporté pour les courses ou la garde des enfants par exemple. Il ne s’agit pas de prendre en charge soi-même ces différentes tâches, mais plutôt d’assurer la sensibilisation aux diverses solutions existantes et de faciliter le relais vers les associations de quartier.

L’apport des RAQ, instauré dans l’urgence de la pandémie, semble indéniable. 2.500 personnes ont été contactées. Inge Neven confirme que «l’ambition est de conserver cette dynamique quand le covid sera dans notre dos».