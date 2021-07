La Belgique, 5e mondiale de la vaccination Covid: où en est l’épidémie dans les pays meilleurs que nous?

La vaccination contre le Covid-19 avance toujours à un rythme soutenu en Belgique. En première dose, nous sommes le 5e pays le plus couvert au monde, proportionnellement à notre population.

Plus de 7,2 millions de Belges ont déjà reçu au moins une dose du vaccin contre le nouveau coronavirus et 4 millions sont désormais totalement couverts par la vaccination.

Le rythme des piqûres reste soutenu et place la Belgique dans le groupe des très bons élèves mondiaux, selon les chiffres de Our World In Data.

Nous sommes le 5e pays le plus couvert parmi les pays d’au moins 5 millions d’habitants sur la planète, avec près de 63% de la population a reçu au moins sa première dose. Seuls le Canada, le Chili, Israël et le Royaume-Uni sont devant nous.

Dans certains de ces pays, la vaccination en première dose tend à ralentir. En Israël, longtemps leader mondial, plus de 60% de la population avait reçu une première dose à la date du 22 mars dernier. Le pays est aujourd’hui à 65%, à peine serait-on tenté d’écrire.

En Belgique, le rythme ne connaît pas encore ce ralentissement, après un démarrage moins rapide.

Si on regarde la proportion de population entièrement vaccinée, Israël (60%), le Chili (56%) et le Royaume-Uni (49%) sont toujours en tête, avec la Hongrie (51%) et les États-Unis (47%) pour compléter le Top 5. La Belgique décroche légèrement, un peu au-dessus des 35%, tout comme le Canada (34%).

Quelle situation face au Covid dans les autres pays?

Les indicateurs de l’épidémie s’améliorent depuis des semaines en Belgique, suivant la progression de la vaccination et l’arrivée de la belle saison (même si on l’a un peu oublié avec la météo actuelle).

Dans les autres pays plus avancés au niveau vaccination, l’embellie est également présente.

Au Royaume-Uni, les cas détectés sont en augmentation depuis plusieurs semaines. On en détecte 10 fois plus aujourd’hui qu’il y a deux mois. Les hospitalisations n’ont pas explosé pour autant, même s’il y a une légère reprise ces derniers jours. Les décès, eux, restent au plus bas. Les contaminés décèdent donc beaucoup moins du Covid-19 actuellement.

En Israël, on a connu une nouvelle vague avec un pic de nouveaux cas autour du 27 janvier 2021. Le pic des hospitalisations s’est produit un peu avant, le 17 janvier. Pour les décès, le pic a eu lieu le 20 janvier. La suite d’événements, telle qu’on l’attendait normalement avec l’épidémie, aurait dû faire grimper les deux autres chiffres après la poussée de contaminations. Il n’en a rien été.

Au Chili, les cas ont connu deux petites poussées, sans impact fort sur les décès Covid recensés. Les hospitalisations ne sont pas présentes dans les données de Our World In Data.

Au Canada, deux petits vagues de nouvelles infections sont visibles depuis le début de l’année. La même situation se produit dans les hospitalisations. En revanche, les chiffres des décès ont été beaucoup plus faibles au cours de la deuxième vague, mais les chiffres globaux sont relativement bas.

La vaccination n’explique sans doute pas toutes les différences observées (quel était la condition des malades? Quel âge avaient-ils? Des comorbidités ou pas?), mais la situation s’améliore dans ces pays parmi les plus vaccinés au monde. Et c’est déjà, en soi, une bonne nouvelle.