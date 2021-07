Ce mardi à Fleurus, vaccins sans rendez-vous pour tous

Le centre de vaccination du Vieux-Campinaire a décidé de donner un coup de boost à la vaccination des citoyens, en ce début des grandes vacances.

Les chiffres, au niveau wallon, restent positifs: le cap des 70% de vaccination des 18 ans et plus a été franchi et ce mois de juillet sera majoritairement consacré aux secondes doses.

Dès lors, afin d’inciter les dernières personnes réticentes, ou ceux qui n’auraient pas encore reçu une première dose, c’est portes ouvertes, ce mardi 6 juillet. De 8 heures à 19 heures, il suffit donc de se présenter, au centre du Vieux-Campinaire, sans rendez-vous, pour obtenir sa première dose.