Ces 9 «apps» Android volent votre mot de passe Facebook: virez-les

Un vent de panique souffle sur les smartphones Android. 9 applications dangereuses détournent vos données de connexion Facebook.

Neuf applications Android détournent votre vigilance et dérobent discrètement votre identifiant et votre mot de passe Facebook. Repérées par le site Dr. WEB Anti-virus, ces «apps» ont bénéficié du laxisme récurent du magasin Google Play avant de se répandre sur smartphones. Avec un succès certain: plus de 5,8 millions d’installations.

Si les «applis» concernées ont depuis été effacées du «store» (magasin), elles continuent de sévir silencieusement sur les téléphones de ceux qui les ont téléchargées en toute confiance.

La liste des «apps» dangereuses

Voici les noms des 9 applications à éliminer de toute urgence:

– Horoscope Daily

– Horoscope Pi

– Inwell Fitness

– Processing Photo

– App Lock Keep

– App Lock Manager

– Lockit Master

– Rubbish Cleaner

– PIP Photo

On y retrouve notamment deux applications dédiées à l’horoscope et des «applis» de retouche photographique.

Le principe du cheval de Troie

«Ces applications sont parfaitement fonctionnelles, ce qui a pour but d’affaiblir la vigilance des victimes potentielles», relève le site qui a révélé le danger. «En complément de ce contexte rassurant, elles promettent de débloquer toutes les fonctions et d’éliminer les publicités à condition de se connecter à son compte Facebook.»

C’est au moment de cette connexion censée vous aider à mieux profiter de l’application que le détournement des données prend place. Bref, la mécanique mise en place respecte à la lettre les codes du Trojan, ce cheval de Troie qui s’introduit insidieusement sur les téléphones.