Les 70% de vaccination à mi-juillet ne seront pas atteints à Bruxelles: «On a tout fait»

Le taux de vaccination de 70% de la population bruxelloise ne sera pas atteint à la mi-juillet. Les derniers espoirs des autorités ont été anéantis après une semaine où les 1res doses ont été boudées par les plus jeunes. Analyse.

«On avait fixé la cible à 50.000 premières doses par semaine mais il y a nettement moins de gens qui viennent que ce qu’on avait estimé».

Le ton d’Inge Neven, responsable du Service de l’Inspection d’Hygiène de la Cocom, est sans appel: Bruxelles n’atteindra pas son objectif de 70% à la mi-juillet. Avec 28.641 1res doses administrées du 28 juin au 4 juillet, la barre semble désormais inaccessible. Le taux de vaccination est bloqué à 56% ce 5 juillet. Et ce, même si le million d’injections a été atteint ce vendredi 2 juillet à Forest. Chantal, sa bénéficiaire, a été fleurie.

Conséquence: Bruxelles revoit ses projections à la baisse pour les semaines à venir. Cette semaine, 22.500 1res doses sont prévues et 14.500 la suivante. «J’espère tout de même qu’on dépassera ces attentes», lâche Neven.

Le pourcentage total s’élève à 56%: ce sont les jeunes qui marquent le pas. Cocom via Sciensano

Astra Zeneca au placard

Voici les vaccins désormais injectés dans les 8 centres bruxellois. Cocom L’experte estime pourtant que Bruxelles a «tout fait» pour se donner les moyens de ses objectifs. Nocturnes, journées «open bar» pour une vaccination unidose Johnson & Johnson, vaccination 7 jours sur 7, invitation dès 16 ans, fin de l’obligation de rendez-vous, mise au placard de l’Astra Zeneca, souplesse dans les délais entre doses, décentralisation dans les quartiers, vaccination mobile des plus précaires: les démarches ont été multipliées ces dernières semaines. «On ne peut pas forcer les gens à se faire vacciner», pointe Inge Neven. Qui regrette: «On n’arrivera sans doute pas à des taux de vaccination très élevés car il y a une résistance de certaines catégories de la population». Mais la responsable garde «bon espoir». Et de se rassurer en constant que Bruxelles fait partie des bons élèves: «Paris, New York ou Manchester n’ont pas nos résultats».

Si 3 Bruxellois de 65 ans et plus sur 4 sont 100% vaccinés, la Cocom admet que «les pourcentages chez les plus jeunes augmentent moins vite». Ce n’est pas une surprise: «on savait que ça demanderait plus d’efforts», opine Neven.

Délais assouplis pour Pfizer

Aussi Bruxelles simplifie-t-elle encore sa com. Si l’identité des vaccins injectés est restée mystérieuse pendant longtemps, les Bruxellois peuvent aujourd’hui faire leur shopping. «Astra Zeneca, c’est fini», souffle, comme soulagée, Inge Neven. Dès lors, c’est soit Pfizer, soit Johnson & Johnson, soit Moderna. Ce dernier n’est disponible qu’au centre Pachéco. Et en vue de l’été, on se montre plus flexible: «Les délais entre 1re et 2e doses de Pfizer sont élargis entre 21 et 35 jours», histoire que vous puissiez planifier vos vacances sans stress. Toutes les 1res doses peuvent se faire sans rendez-vous, sauf pour les J&J hors les centres de Molenbeek et Heysel. «Par contre, pour la 2e dose, il n’y a pas de portes ouvertes», insiste enfin Inge Neven.

Pour choisir votre centre, la Cocom conseille de ne pas traîner. En effet, «4 ou 5» adresses fermeront le 31 août. «Dès juillet, on arrêtera les 1res doses dans les centres concernés», prévient d’ailleurs la responsable hygiène. Si des fermetures s’annoncent (dont celles déjà entrevues de Schaerbeek et Woluwe-Saint-Lambert», il semble cependant peu réaliste de voir toutes les antennes suivre cette voie. Du moins, tant que l’immunité collective ne sera pas atteinte.