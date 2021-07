Eupen: Silas Gnaka aux JO de Tokyo avec la Côte d'Ivoire

Comme pressenti, le latéral gauche de l’AS Eupen Silas Gnaka va participer aux Jeux olympiques avec la Côte d’Ivoire.

C’est désormais officiel et confirmé par l’AS Eupen: «L’arrière gauche Silas Gnaka fait partie de la sélection olympique de la Côte d’Ivoire et participera du 23 juillet au 9 août au tournoi olympique de football à Tokyo» a confirmé l’Alliance.

L’entraîneur de l’équipe nationale des U23 Haïdara Souhalio a dévoilé sa liste des 22 joueurs vendredi dernier et l’on y retrouve bel et bien le gaucher déniché par le projet Aspire Football Dreams. Par de trace par contre de Lazare Amani, l’ex-Eupenois passé par Charleroi et actuellement prêté à l’Union Saint-Gilloise. Pas d’Emmanuel Agbadou non plus qui espérait être l’un des joueurs plus âgés retenus par l’équipe ivoirienne.