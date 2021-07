Les chiffres de l’épidémie stagnent à Bruxelles: «C’est une mauvaise nouvelle»

La valeur R, qui marque la reproductivité du virus, repasse la barre fatidique de 1 à Bruxelles. Une première en 2 mois. Les autres chiffres stagnent davantage depuis 14 jours. En raison d’un surcroît de tests d’avant-vacances? Analyse.

Suivre @JulienRENSONNET

«Pour la première fois, on commence à stagner».

Les chiffres sont formels: les indicateurs épidémiques, en baisse depuis plusieurs semaines à Bruxelles, se stabilisent «comme ailleurs en Belgique». Ce qui fait dire à Inge Neven, responsable du Service de l’Inspection d’Hygiène de la Cocom, que «la situation reste à surveiller».

Ainsi, le taux d’incidence sur les 14 derniers jours à Bruxelles s’élève à 78 pour 10.000 habitants. On était à 50 il y a 7 jours et à 124 le lundi précédent, après 233 il y a 3 semaines, 279 il y a 5 semaines et 312, 380, 459 et 487 les précédentes.

Le taux de positivité non plus ne diminue plus spectaculairement. Il se bloque ce 5 juillet à 1,2%. «C’est assez faible, c’est bien». On descend en effet un peu par rapport aux 1,5% de lundi dernier alors qu’on vient de 1,9% il y a 2 semaines pour 3,6% il y a 3 semaines, 5% il y a 5 semaines, selon une courbe descendante de 6,5%, 7,6% et 9,6% les semaines précédentes.

12.000 retours de zone rouge

Résultat, une valeur R à 1,07, soit au-dessus de la barre de 1 qui signifie que l’épidémie suit une courbe ascendante. Un taux qui n’était plus atteint depuis 8 semaines. «C’est une mauvaise nouvelle», commente sans fard, mais sans trop d’alarme non plus, Inge Neven. Qui s’empresse de nuancer les chiffres en rapport du nombre très à la hausse de tests effectués à Bruxelles (7.500 chaque jour), dans le contexte des départs en vacances et des retours.

S’il reste 30 personnes aux soins intensifs à Bruxelles, les autorités sanitaires espèrent que les vacances ne mettront pas à nouveau la capitale sous pression. «Nous enregistrons 12.000 retours de zones rouges la semaine dernière», ce qui inclut les régions ou pays à haut risque. «Le taux de positivité au retour est de 1,1%: c’est en augmentation. Mais très peu de personnes sont symptomatiques. Il faut cependant rester vigilant». Quarantaine et tests de retour restent donc vivement souhaités.