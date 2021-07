Cobelo, une plateforme de ventes en ligne pour tous les commerçants belges

Une nouvelle plateforme de ventes en ligne réunissant des commerçants 100% noir-jaune-rouge est désormais active. Cobelo, pour «Commerçants Belges Locaux», propose aux vendeurs du Plat pays une plateforme commune simple d’utilisation et leur évite de la sorte de devoir investir dans un site propre, tout en leur permettant une belle visibilité.

N’importe quel commerçant de Bruxelles, de Wallonie ou de Flandre qui dispose d’un numéro de TVA peut y ouvrir un compte et commencer à vendre ses produits, «avec un taux de commission bas (10%) par rapport à celui des grandes plateformes internationales», promettent les fondateurs.

En se regroupant sur une seule plateforme, les commerçants peuvent alors bénéficier de meilleurs tarifs auprès de fournisseurs comme bpost, pour le système de paiement en ligne, ainsi que d’une visibilité plus importante que sur leur seul site, s’ils en ont un.

Les clients sont eux assurés de faire vivre le commerce local, même en consommant sur internet.

Issue du confinement

Le projet a germé dans la tête d’entrepreneurs de l’événementiel à la suite des confinements l’an dernier, et du lourd impact que ceux-ci ont eu sur les commerçants. «Durant le confinement, et à l’heure du tout en ligne, les commerçants qui n’avaient pas de site e-commerce restaient sur le carreau», rappellent-ils. Et ceux souhaitant s’en procurer un pouvaient rencontrer des obstacles comme le manque de connaissances ou de budget pour développer un tel outil.

Sur Cobelo, les commerçants disposent d’une page présentant leur magasin et regroupant tous leurs produits. Les flux financiers (paiements en ligne via Viva Wallet) et les envois des colis (via bpost) sont gérés directement sur la plateforme. L’organisation du click & collect est également possible.

Quelques dizaines de commerçants locaux proposent pour l’instant plus de 15.000 produits sur la plateforme, qui est prête à s’étoffer.