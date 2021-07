Une seule nouvelle hospitalisation Covid sur les cinq derniers jours au CHR de la Citadelle à Liège

Actuellement, au sein du CHR de la Citadelle, deux patients sont aux soins intensifs et on ne dénombre qu’une seule nouvelle hospitalisation sur les cinq derniers jours. BELGA

À Liège, le CHR de la Citadelle est passé sous le seuil des dix patients Covid, dont deux sont aux soins intensifs.

La tendance positive semble se confirmer: depuis le 30 juin, le CHR de la Citadelle est passé sous le seuil des 10 patients Covid, a indiqué lundi le porte-parole de l’hôpital. Actuellement, deux d’entre eux sont aux soins intensifs et on ne dénombre qu’une seule nouvelle hospitalisation sur les cinq derniers jours.

Les chiffres sont donc encourageants, mais sont à relativiser, selon la direction.

«Pour le moral des équipes, cette tendance est évidemment une bonne nouvelle, car elles sont soumises à une pression intense depuis plus de 15 mois», explique Sylvianne Portugaels, directeur général. «Cependant, il faut rappeler qu’il y a un an jour pour jour, nous dénombrions uniquement deux patients Covid, et aucun aux soins intensifs.»

Malgré les chiffres encourageants de la vaccination, il convient donc de rester prudent pour éviter une nouvelle flambée de la contamination dans les semaines qui viennent, précise le CHR de la Citadelle.