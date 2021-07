En salle d’op comme dans un jeu vidéo; Les Diables rouges doivent accélérer le rajeunissement; Dark Vador lance les soldes: voici une sélection de dix articles à ne pas manquer pour nos abonnés ce lundi 5 juillet.

1. La médecine comme un jeu vidéo: l’hôpital high-tech

Le bistouri n’est pas toujours l’outil central dans une opération: le cathéter, l’écran, l’image sont essentiels dans les hôpitaux.

2. Jusqu’à dix séances gratuites chez un psy à Engis

La Commune d’Engis s’est associée à l’UPPCF pour offrir à sa population jusqu’à 10 séances gratuites chez un psychologue clinicien.

3. Diables rouges: la génération dorée doit être secouée par les gamins

L’échec des Diables à l’Euro ne doit pas provoquer un grand coup de balai chez les anciens mais doit accélérer le rajeunissement d’un groupe qui a besoin de fraîcheur.

4. De Genappe à Barthenay, sur les pas du seigneur Ymbert

Des habitants du village français de Bathernay roulent chaque année sur les traces du seigneur Ymbert de Bathernay, fidèle lieutenant de Louis XI.

5. Dark Vador à Hannut pour lancer les soldes

Pour le début des soldes, Dark Vador, Mandalorian, et d’autres personnages de Star Wars sont venus animer le centre-ville hannutois.

6. Un Air de Château mais tout en modernité sur les hauteurs spadoises

Maison de famille au départ, cette partie de château accueille désormais des voyageurs en quête de calme et de nature. Dans une atmosphère alliant charme et déco minimaliste.

7. Florennes revit par son folklore

Dimanche, marcheurs et public florennois se sentaient revivre au rythme des fifres et des tambours. Saints Pierre et Paul ont parcouru la cité.

8. Ils viennent même de Pologne pour la brocante d’Arlon!

La brocante d’Arlon, c’est du lourd! On vient de loin. France, Grand-Duché, Allemagne et même Pologne. Ambiance dès 5 h du matin.

9. Cannes, en noir, jaune, rouge

Les Belges seront présents en masse pour défendre leur cinéma sur la croisette cette année.

10. Van der Poel et Roglic ont déjà la tête à Tokyo

Le Néerlandais et le Slovène ont quitté le Tour dans la perspective des Jeux olympiques.

