Dès septembre, la collecte des déchets change à Quévy

Le 16 septembre, les déchets organiques seront collectés dans un sac à part.

En septembre, les ménages quévisiens devront adopter de nouvelles habitudes en matière de tri des poubelles. Hygea, l’intercommunale chargée de la collecte et de la gestion des déchets, instaurera le nouveau système de collecte où les déchets organiques sont séparés des déchets non recyclables.

Concrètement, dès le 16 septembre, le traditionnel sac blanc disparaitra. Deux sacs le remplaceront:

– le sac vert pour les déchets organiques, soit les déchets de cuisine ainsi que les petits déchets de jardin. Ce sac sera collecté toutes les semaines:

– le sac moka destiné à recevoir tous les déchets qui ne sont pas repris dans le cadre des services de collectes sélectives mis à la disposition de la population. Ce sac sera collecté toutes les deux semaines.

Concernant la collecte des papiers et cartons, elle est également modifiée et se fera via un conteneur, collecté récolté une fois par mois. D’une contenance de 240 l (ou 140 l sur demande), ce conteneur papiers-cartons sera livré gratuitement au domicile des habitants. Il pourra être présenté à la collecte, toutes les 4 semaines, sans limite de levées ou de poids et sans facturation spécifique. Notons qu’il sera toujours d’apporter ses papiers/cartons au recyparc.

Enfin, rien ne change pour les PMC, qui sont passés en mode élargi depuis le 1er avril.

Ce nouveau mode de collecte se met en progressivement dans la zone couverte par Hygea. Il est déjà en place à Binche, Écaussinnes, Seneffe et Soignies. Après Quévy, c’est Frameries sera la prochaine commune à adopter ce nouveau système.

Ce nouveau mode de collecte doit permettre à Hygea de se mettre en conformité avec le Plan Wallon des Déchets Ressources. Celui-ci prévoit qu’en 2025, les déchets organiques devront obligatoirement être collectés séparément partout en Wallonie.

L’objectif est de valoriser ces déchets en les collectant séparément. En moyenne, un citoyen produit 70 kg de déchets organiques par an.