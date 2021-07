Ortwin de Wolf (Eupen) pour 3 ans à l’Antwerp

Ortwin De Wolf et Eupen, c’est bel et bien terminé. Le gardien vient d’être transféré à l’Antwerp. L.P.R.Photography

Du mouvement à l’AS Eupen, qui fait rentrer de l’argent dans les caisses en vendant Ortwin De Wolf à l’Antwerp.

C’est officiel et ce transfert met un terme à une longue saga: Ortwin De Wolf rejoint l’Antwerp pour de bon.

Le gardien de l’AS Eupen, prêté aux Anversois depuis l’hiver dernier, souhaitait signer un transfert définitif au sein du matricule 1. C’est désormais chose faite. Le montant de la transaction n’a toutefois pas été dévoilé.

«Le gardien de but Ortwin De Wolf quitte l’AS Eupen et rejoint le Royal Antwerp FC. Les deux clubs et le joueur se sont mis d’accord sur les modalités du transfert» indique ce lundi l’AS Eupen via communiqué. «Ortwin De Wolf a été prêté la saison passée par la KAS Eupen à l’Antwerp et passe maintenant définitivement vers son nouveau club. En acceptant ce transfert, l’AS Eupen a donné suite au souhait d’Ortwin De Wolf de rejoindre l’Antwerp» conclut le club.

L’Antwerp s’est quant à lui montré plus loquace: on apprend sur le site web du club que De Wolf a signé pour trois ans (+ un an en option) au Great Old. Après Lokeren et Eupen, De Wolf (24 ans) poursuit donc l’aventure à l’Antwerp, actuellement en stage aux Pays-Bas, à Horst.