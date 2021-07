Alyah, la Neupréenne de 17 ans de The Voice, dans un film présenté en ouverture du Festival de Cannes

L’ancienne candidate de The Voice France (TF1), Alyah Lukunku, a décroché un rôle dans «Annette», le film en compétition présenté en ouverture du Festival de Cannes, ce mardi. La jeune Neupréenne qui s’apprête à passer une année sabbatique à Paris pour apprendre le métier de chanteuse sort, en outre, son premier single intitulé «Million Miles». Interview.

Passionnée depuis son plus jeune âge par le monde de la musique, Alyah Lukunku (17 ans, de Neupré) est sélectionnée pour participer aux auditions à l’aveugle de la dernière saison de The Voice, sur TF1. Une chance incroyable qui va lui permettre de réaliser son rêve. Elle trace sa route aux côtés du chanteur français Marc Lavoine, multipliant les prestations de grande classe, avant de quitter l’aventure lors de l’épreuve des K.O., avec les félicitations du jury.

À la veille de ses 18 printemps, Alyah vient de décrocher son diplôme secondaire à Saint-Servais, à Liège. Si elle se prépare à vivre une année sabbatique à Paris pour se perfectionner dans une école de chant, la jeune femme est encore bien présente sur le devant de la scène. Après plus d’un an d’attente, on devrait la découvrir dans la comédie musicale «Annette» qui ouvre le Festival de Cannes, ce mardi soir. Un film français tourné en anglais et qui se passe à Los Angeles, une comédie musicale écrite par le groupe culte Sparks.

Une chouette expérience qui m’a permis de découvrir le monde du cinéma tout en chantant.

Dans The Voice (TF1), Alyah a multiplié les prestations avant d’être éliminée aux K.O. Lionel Guericolas / TV / Bureau233 (archives The Voice) «J’ai eu la chance d’y avoir un tout petit rôle de figuration en tant que ‘‘singing leader’’», nous raconte Alyah. «En fait, on était des sortes de figurants, où on chantait en même temps. On entendra donc ma voix parmi d’autres. Je n’ai malheureusement pas encore pu découvrir le film, mais il est probable qu’on me voit à l’écran. Je n’avais jamais fait cela jusqu’à présent, surtout jouer dans un film avec Marion Cotillard. C’était une chouette expérience qui m’a permis de découvrir le monde du cinéma tout en chantant. Je jouais dans une des scènes de Adam Driver, qui se trouvait sur scène. On a eu l’occasion de le voir en face de nous.» Cerise sur le gâteau: «La scène a été filmée au Forum de Liège, c’était donc un peu à la maison.»

Un premier single

Passant de la pop à la Soul, du RNB à la chanson française, Alyah vient, en outre, de sortir son premier titre intitulé «Million Miles». Dans ce single, on y découvre une talentueuse artiste à la voix douce.

«J’ai eu quelques opportunités, la chance notamment de réaliser un single, qui m’a été proposé par Emilio Raponi (NDLR: qui a écrit pour Laurent Pagna, vainqueur de The Voice Belgique en 2014), un des musiciens de mon coach vocal Pierre Theunis», explique la jeune artiste. «Million Miles» est une chanson en anglais écrite, composée et entièrement réalisée par une équipe de musiciens liégeois emmenée par Thierry Vingre et Chris Rizzuto.

«Le titre raconte le fait d’avoir perdu une personne qui nous est chère, le vide que sa disparition crée, mais évoque aussi de la positivité, avec l’importance de se remémorer tous les beaux souvenirs qu’on a vécu avec cette personne. J’aime la musicalité de la chanson, ainsi que les paroles. Chacun peut ainsi s’approprier la chanson à sa façon.»

La suite de l’aventure? «Il y a de belles choses qui se préparent, mais on garde la surprise», conclut Alyah, qui va s’atteler à «apprendre le métier de chanteur».

Alyah sera en concert le 24 juillet au Festival «Tous Ans’emble» au château de Waroux, ainsi que le 4 septembre au Feel Good Festival à Aywaille.