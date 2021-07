« Week-end cauchemardesque pour des riverains » : le bourgmestre avertit les camps de jeunesse à Hotton !

Ce week-end, le bourgmestre de Hotton a dû adresser une mise aux points aux responsables des camps de jeunesse présents sur le territoire. «Ce fut en effet un week-end cauchemardesque pour certains riverains», constate Jacques Chaplier

À tel point que le bourgmestre s’est fendu d’un message dans les deux langues à tous les chefs de camp et tous les propriétaires. En voici la teneur: «19 camps sont actuellement installés sur le territoire de Hotton. Pendant quatre jours, j’ai reçu des plaintes venant des villages de Fronville, Monville, Melreux et Hotton pour des tapages nocturnes répétés et impossibilité de dormir pour les riverains. Principalement à proximité des camps situés au bord de l’Ourthe.

Après avoir rencontré tous les responsables des camps en place, les coupables sont connus et des avertissements ont été donnés. Après deux rencontres amicales avec ceux-ci, je veux espérer que cela n’arrivera plus.

Je rappelle que les prescriptions du règlement général de police sont claires: entre 22 h et minuit, mise en sourdine des musiques et chants et, après minuit, le silence doit parler. Je rappelle également que les camps pour enfants et jeunes ne peuvent pas devenir des «alcoolparty» tant avant que pendant et après les camps: cela donne une image très négative au public et un exemple désastreux aux enfants/jeunes… Je pourrais décréter la tolérance zéro pour l’alcool. Je ne le souhaite pas dans un premier temps car son application s’avérera difficile à contrôler… Mais je n’hésiterai pas à renvoyer à la maison les coupables de nouveaux abus tant pour le tapage que pour l’alcool.»