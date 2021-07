VIDÉO | Mark Cavendish en pleurs sur la ligne d’arrivée à la fin de la neuvième étape

Le sprinter britannique n’a pas su retenir ses larmes après avoir réussi à être rentré dans les délais de la neuvième étape de ce Tour.

Le cyclisme est un sport d’équipe. Lors de cette neuvième étape dantesque, remportée par l’Australien Ben O’Connor, pas moins de sept coureurs, dont Loic Vliegen, sont arrivés hors délais. Le maillot vert Mark Cavendish a, quant à lui, réussi à franchir la ligne d’arrivée de justesse dans les délais. Bien épaulé par deux de ses équipiers, Mickael Morkov et Tim Declercq, le Britannique est arrivé en pleurs sur la ligne, visiblement très ému de la performance réalisée. En enlaçant ses deux équipiers, le maillot vert a montré en quoi le Wolfpack était important pour lui.

Mark Cavendish reste toujours le maillot vert, même s’il doit faire attention car Sonny Colbrelli et Michael Matthew reviennent en ayant marqué de gros points dans la course au meilleur sprinter (respectivement 20 et 17 points).