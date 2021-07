Le Standard et l’Antwerp parviennent à un accord sur le transfert de Balikwisha

Balikwisha avait été formé au Standard depuis 2014 et a intégré l’équipe première la saison passée. BELGA

Michel-Ange Balikwisha quitte le Standard de Liège et signe un contrat de cinq ans à l’Antwerp, comme l’a confirmé dimanche le club anversois.

Les Rouches avaient déjà annoncé il y a quelques jours que l’attaquant de 20 ans voulait rompre son contrat avec le club sur base de la loi de 1978 relative aux contrats de travail. Le Standard et l’Antwerp sont néanmoins parvenus à un accord entre-temps.

Balikwisha avait été formé au Standard depuis 2014 et a intégré l’équipe première la saison passée. L’ailier voulait un changement de décor cet été, en résiliant unilatéralement son contrat si nécessaire. Son nom a également été cité du côté de Bruges, mais il rejoindra finalement le club anversois après l’accord avec son club formateur.

«Le Standard et l’Antwerp ont trouvé un accord sur le transfert définitif de l’ailier Michel-Ange Balikwisha», peut-on lire sur le site de l’Antwerp. «Dans l’intérêt du football belge, des discussions discrètes et constructives ont eu lieu au cours des derniers jours entre les deux clubs. Elles ont abouti à un accord qui satisfait toutes les parties concernées. Le RAFC tient à remercier le Standard de Liège et l’entourage du joueur pour être parvenus à cet accord.»

Balikwisha signe un contrat de cinq saisons au Bosuil. Après sa visite médicale, il rejoindra l’équipe en stage aux Pays-Bas.