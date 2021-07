VIDÉOS | Intempéries en Belgique: coulées de boue, caves inondées et débordements de cours d’eau

Les violentes averses orageuses de ce dimanche ont engendré des inondations dans plusieurs régions du pays. On fait le point.

Province du Brabant wallon

Débordements de cours d’eau et caves inondées au Brabant wallon

En raison des intempéries, une cinquantaine d’appels à l’aide ont été enregistrés au dispatching brabançon wallon depuis samedi en début de soirée. Des arbres sur les voiries, des coulées de boues et des inondations de caves ont été constatées.

+ LIRE ICI

Coulée de boue à Piétrain et inondation à Rebecq

.

Province de Hainaut

Cellule de crise à Chièvre pour répondre aux inondations

La cellule de crise est en réunion à l’Hôtel de Ville pour répondre rapidement aux problèmes liés aux intempéries de ce dimanche. La situation à Chièvres est telle que deux rues ont dû être complètement fermées à la circulation.

+ LIRE ICI

Baugnies: une rue inondée pour la 3e fois en un mois

La rue Mortagne, à Baugnies, a été inondée pour la 3e fois en un mois. Caroline Poulain

La rue Mortagne a été une fois de plus touchée par les inondations, ce dimanche. «Les eaux et la boue recouvraient même les trottoirs. C’était beaucoup plus conséquent que les dernières fois», ont remarqué Laurent et Maïlys qui habitent une maison de la rue.

+ LIRE ICI

Près de 120 interventions en Wallonie picarde dues aux fortes pluies

Les pompiers sont intervenus à près de 120 reprises en Wallonie picarde en raison des fortes pluies qui se sont abattues dimanche sur la région, principalement pour des caves sous eau et des inondations de voiries, ont-ils indiqué.

Les secours ont reçu 40 appels pour des interventions dans les villes de Péruwelz et Bernissart. Ils sont intervenus à 20 reprises à Tournai, 20 autres à Antoing et encore 20 fois à Leuze-en-Hainaut. Ath et Lessines comptabilisaient pour leur part une quinzaine d’interventions à elles deux. Les pompiers ont également dû intervenir à Comines-Warneton et Mouscron, mais dans une moindre mesure.

Les appels concernaient essentiellement des caves inondées, des routes sous eau, des coulées de boue et des branches encombrant la chaussée. Aucun blessé n’est à déplorer.

Un arbre s’abat sur des voitures et des toits à Jumet

.

De fortes pluies et rafales de vent on fait du dégât dans la région de Charleroi ce dimanche midi à Jumet, Pont-à-celles et Leernes. À Jumet (Charleroi), le vent a arraché un arbre rue Houtart. Celui -ci s’est abattu sur trois voitures en stationnement, et trois toitures, dont deux sont sérieusement endommagées.

+ LIRE ICI

Bruxelles et Flandre

L’autoroute E40 sous eau à Alost en direction de Bruxelles

En raison des fortes pluies qui se sont abattues sur le pays, les trois voies de l’autoroute E40 à hauteur d’Alost en direction de Bruxelles sont sous eau, a indiqué dimanche le Centre flamand de la mobilité (Vlaams Verkeerscentrum). Les intenses averses ont également provoqué des embarras de circulation ailleurs en Flandre.

-

Sur la E40 à Alost, le trafic est fortement ralenti car seule la bande de gauche est accessible, à vitesse très réduite toutefois. Entre-temps, une file de 7,5 kilomètres s’est formée, allongeant le trajet de deux heures.

Le Centre flamand de la mobilité demande aux automobilistes d’adapter leur conduite aux mauvaises conditions météorologiques afin d’éviter notamment aquaplanage et dérapages.

À la demande de la police, la vitesse maximale est actuellement limitée à 70 km/h sur toutes les routes disposant d’une signalétique dynamique dans le Brabant flamand et en province d’Anvers.

Bruxelles plutôt épargnée par l’orage et les fortes pluies

Il n’y a eu que 17 interventions dans la capitale en lien avec l’orage et les fortes pluies qui sont tombés sur le pays dimanche en début d’après-midi, notamment pour des chaussées et des caves inondées.

+ LIRE ICI