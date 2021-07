Tour de France: suivez la 9e étape en direct

La neuvième étape du 108e Tour de France se déroule, ce dimanche, entre Cluses et Tignes. Ce deuxième et dernier volet alpin, long de 144,9 kilomètres, propose cinq ascensions répertoriées. Suivez la course en direct.

Juste avant la première journée de repos, la Grande Boucle fait escale à 2113 mètres d’altitude.

Le peloton va escalader son premier col hors catégorie avec le col du Pré (12,6 km à 7,7%), dont le sommet sera situé à 64 kilomètres de l’arrivée. La victoire devrait néanmoins se jouer lors de l’ascension finale vers Tignes (21 km à 5,6%).

Après sa démonstration entre Oyonnax et le Grand-Bornand, Tadej Pogacar (UAE Emirates), nouveau maillot jaune, est le grand favori pour la victoire d’étape. À moins que son équipe ne décide de laisser filer une échappée. Les autres favoris pour le classement général auront sans doute à cœur de lancer la bataille pour la deuxième place puisque Tadej Pogacar semble intouchable pour le moment. Alexey Lutsenko (Astana), Rigoberto Uran (EF), Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), Richard Carapaz (Ineos-Grenadiers), Wilco Kelderman (Bora-Hansgrohe), Enric Mas (Movistar) et David Gaudu (Groupama-FDJ) figurent parmi les candidats crédibles pour les places sur le podium.

Wout Van Aert (Jumbo-Visma), deuxième du classement général au départ de Cluses, va tenter de résister en dépit de ses limites actuelles en montagne. Son leader Primoz Roglic, dans le dur depuis sa chute survenue dans le final de la troisième étape, a décidé d’arrêter les frais et ne prend pas part à cette neuvième étape.

L’arrivée est prévue aux alentours de 17h45.