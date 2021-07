Wimbledon: Medvedev pour la première fois en huitièmes de finale après «un match incroyable»

Daniil Medvedev (N.2 mondial) a remonté deux sets et battu Marin Cilic (37e et finaliste 2017) 6-7 (3/7), 3-6, 6-3, 6-3, 6-2, ce samedi à Wimbledon où il atteint pour la première fois les huitièmes de finale.

«C’était un match incroyable... J’ai toujours aimé, quand je regardais à la télévision, les matches où un joueur remontait deux sets pour gagner en cinq. Mais moi, c’est la première fois que j’y arrive. Deux fois j’ai failli y arriver ici, sans succès. Alors en allant aux toilettes après le 4e set, je me suis dit que ça ne se reproduirait pas!», a commenté le Russe de 25 ans.

«A 5-0, je me suis dit OK, c’est terminé. Et puis il est revenu à 5-2 et je me suis dit, oh non, pas encore...», a-t-il ajouté. Mais cette fois, c’est bien lui qui a conclu le match en vainqueur.

Sa partie la plus mémorable en cinq sets, où il avait perdu les deux premiers, remonte à la finale de l’US Open 2019 face à Rafael Nadal.

Medvedev, qui restait sur deux échecs de suite au troisième tour sur le gazon anglais, affrontera lundi le Polonais Hubert Hurkacz (18e) pour tenter de se hisser en quarts.