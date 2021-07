Bruges battu par Courtrai en amical

Courtrai a battu le Club Bruges 0-1 lors d’un match de préparation disputé samedi au centre d’entraînement des champions en titre à Knokke-Heist.

Les Kerels ont commencé le match avec ce qui devrait être son équipe type, avec les nouveaux venus Marlos Moreno et Kevin Vandendriessche. Bruges a joué avec une équipe expérimentale, un mélange de jeunes et de joueurs expérimentés. Dans une première mi-temps équilibrée, la plus grosse occasion a été pour Michiel Jonckheere, mais le tir du milieu courtraisien est passé juste au-dessus. Autre souci pour Courtrai, le défenseur Aleksandar Radovanovic s’est blessé juste avant la mi-temps.

Après la pause, Ruud Vormer et Mats Rits sont montés au jeu mais l rencontre est restée sensiblement la même, avec peu de grosses occasions. Le jeune milieu brugeois Cisse Sandra, 17 ans, n’a pas réussi à tromper Marko Ilic, tandis que, dans l’autre camp, Mohamed Badamosi a manqué l’ouverture du score à deux reprises. A deux minutes du terme, Nihad Mujakic a marqué l’unique but de la rencontre, permettant à Courtrai de rester invaincu pendant la préparation. Les Kerels ont aligné une quatrième victoire après celles obtenues face à trois clubs de D2 amateurs Harelbeke (0-5), Westhoek (0-3) et Petegem (0-4).