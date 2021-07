Kyrgios abandonne à Wimbledon à cause d’une blessure abdominale

Nick Kyrgios a connu une fin prématurée à Wimbledon après qu’une blessure aux abdominaux l’a contraint à abandonner lors de son match du 3e tour contre le Canadien Felix Auger-Aliassime.

Le tennisman australien, souvent critiqué pour son comportement sur les courts ces dernières années, est parvenu à séduire le public londonien cette semaine, tant avec son jeu qu’avec ses facéties. Son association en double mixte avec Venus Williams a aussi été appréciée vendredi

Mais Kyrgios qui n’avait plus joué de tournoi en simple depuis février avant de débarquer dans la capitale britannique la semaine passée, a été contraint à l’abandon après deux sets qu’il a partagés avec le Canadien Auger-Aliassime, 16e tête de série.

Signe que sa popularité est grandissante, c’est à lui, le perdant du match, qu’on a tendu le micro après la rencontre. «Je n’ai plus joué à ce niveau depuis longtemps et contre un joueur comme Felix, j’avais besoin d’un service très performant. J’ai senti mes abdominaux à partir de la fin du premier set. Mais jouer ici et avoir ce soutien m’a donné un second souffle. J’ai essayé de jouer aussi longtemps que j’ai pu et je suis désolé de ne pas avoir pu vous en montrer davantage.»

Cette sortie prématurée a suscité de gros regrets tant pour le public que pour le joueur, qui était bien entré dans la partie.

Pour son troisième match, il a servi à la cuiller lors de son premier jeu de service et pour la troisième fois, il a perdu le point. Mais le joueur de 26 ans a tout de même empoché le jeu et est parvenu à faire la différence à 3-1 avant d’inviter le public à faire du bruit. Il a ensuite empoché cette manche inaugurale 6-2.

Il avait cependant déjà sollicité un temps mort médical à 5-2 et dans le deuxième set, son service à commencer à faiblir.

Auger-Aliassime a pris la seconde manche 6-1. Kyrgios a brièvement consulté son entraîneur avant d’aller serrer la main de son adversaire.

Après avoir livré sa réaction, il a salué la foule et s’en est allé sous de vifs applaudissements. Un temps enfant terrible du circuit, il semble qu’il soit devenu aujourd’hui le chéri improbable de Wimbledon.