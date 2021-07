VIDÉO | Antoine Griezmann et Ousmane Dembélé accusés de racisme anti-asiatiques

L’histoire fait grand bruit chez nos voisins français.

Ce n’est un secret pour personne: Antoine Griezmann et Ousmane Dembélé, coéquipiers en équipe de France et au FC Barcelone, partagent une amitié sans borne qu’ils n’hésitent d’ailleurs pas à exposer sur les réseaux sociaux. Et depuis quelques heures, une vidéo Snapchat tourne et suscite de nombreuses réactions. Les deux joueurs sont au cœur d’une polémique. On y voit une capture d’une vidéo vraisemblablement filmée par Dembélé et difficile à dater, dans laquelle on aperçoit les deux joueurs dans une chambre se moquer d’employés asiatiques qui sont apparemment en train de leur installer de quoi jouer à PES. Selon SO FOOT, dans l’extrait filmé, on entend qu’ils se moquent des «sales gueules» des employés, de leur langue avant que l’un des deux s’étonne des difficultés qu’a l’air de rencontrer le personnel en disant «Vous êtes en avance ou vous n’êtes pas en avance dans votre pays?»

ah ouais ils sont comme ça Antoine Griezmann et Ousmane Dembélé ? #StopAsianHate pic.twitter.com/JJFBk6X0nZ — nahidul 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🇪🇸🇺🇾 (@duatleti) July 1, 2021

Ce samedi après-midi, la vidéo approchait déjà les 500 000 vues et les réactions dénonçant des propos racistes se multiplient.