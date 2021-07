VIDÉO | République tchèque - Danemark: l’ex-Genkois Maehle délivre un assist de génie

Joakim Maehle, qui avait déjà inscrit deux buts dans ce tournoi, s’est montré encore décisif. Et de quelle manière!

Joakim Maehle, qui évolue aujourd’hui dans le club italien de l’Atalanta mais que l’on a bien connu chez nous à Genk, réalise un Euro incroyable avec le Danermark.

Après avoir déjà inscrit deux buts dans ce tournoi, le latéral s’est à nouveau montré décisif ce samedi en quart de finale face à la République tchèque.

Il a en effet délivré un assist sur le second but des Danois, inscrit par Kasper Dolberg. Et quel assist! Maehle y est allé d’un petit extérieur du pied gauche pour trouver son compatriote au second poteau. Magnifique...