Faut-il gober, saucissonner ou consolider la Communauté française?

La Communauté française vit peut-être sa dernière législature. «Dans l’indifférence générale», selon André Antoine, depuis les bancs de l’opposition cdH.

La situation financière en Fédération Wallonie-Bruxelles «n’est pas tenable», a reconnu il y a une semaine le ministre en charge du Budget Frédéric Daerden (PS).

Il n’est pas le seul à le dire: les jours de l’institution seraient comptés. En tout cas, sous sa forme actuelle.

André Antoine, cdH (opposition), député wallon et communautaire et ex-ministre du Budget et des Finances (Région et FWB) © Photo News Photo News Dans l’opposition cdH, André Antoine en arrivait à la même conclusion mercredi, au terme d’un exposé fleuve ponctué de chiffres et de projections affligeantes (lire ci-dessous). «Personne ne m’a contredit», dit-il, presque à regret.

La parole se libère

«Si ça continue, la Fédération Wallonie-Bruxelles va passer de la page politique à la page nécrologique, souffle l’ancien ministre du Budget de la Fédération et de la Région. Ceci pourrait être la dernière législature. »

Les régionalistes ne se cachent plus. Les communautaristes rasent les murs

Ce n’est pas la première fois qu’on annonce la fin de la Communauté française. «Mais ce qui me frappe aujourd’hui, c’est que ça se passe dans l’indifférence générale», s’étonne le député cdH.

Autre évolution: « Aujourd’hui, les régionalistes ne se cachent plus. Pas plus à Bruxelles qu’en Wallonie. Ce sont les communautaristes qui rasent les murs», ajoute André Antoine. Qui dit n’appartenir à aucun des deux camps.

Batailles et pression

Des évolutions institutionnelles semblent inévitables. En Wallonie, les appels du pied se multiplient. La régionalisation est-elle la seule option? Le député cdH envisage trois scénarios.

Il ne suffira pas de coller un coq sur le logo de la FWB

«D’abord, l’absorption. La Communauté française disparaît au profit d’une Belgique à quatre Régions. Le modèle est plus facile, plus compréhensible. OK. On peut en discuter. En soi, la Communauté française, issue d’un compromis, était déjà mal née, concède-t-il. Mais il faut préparer ça maintenant. On peut s’attendre au minimum à des batailles de chiffonniers pour définir ce qu’on maintient à Bruxelles, ce qui va en Wallonie, ce qui constitue la propriété des uns et des autres, etc. Il ne suffira pas de coller un coq sur le logo de la FWB. Sans quoi, on ira de toute façon à la catastrophe.»

«Et il va falloir aussi un sérieux recépage institutionnel pour Bruxelles. Avec en plus la Flandre qui mettra la pression.»

Plus cher? Moins cher?

Deuxième piste: «La partition. On ne tue pas la bête tout de suite. On continue, un peu BELGA PHOTO LAURIE DIEFFEMBACQ BELGA sur le modèle des accords de la Saint-Quentin: on transfère des matières. Petite enfance, sport, alternance… Que sais-je. C’est la théorie du saucisson. Mais plus le socle de compétences résiduelles est étroit, plus ce sera difficile», prévient-il.

Ça permet une fluidité des transferts financiers

Enfin, troisième possibilité, «la consolidation». «C’est une transfusion. Le fédéral et les Régions viennent au secours de la Fédération. On transfère des compétences et des moyens. On gère en commun, avec des ministres à double casquette. Ça permet une fluidité des transferts financiers. Ce ne sera pas moins cher, non. Mais si c’est bien mené, ce ne sera pas plus cher non plus.»

L’ancien chef de cabinet de Michel Lebrun se souvient d’ailleurs que, au début des années ‘90, entre la Région et la Communauté se trouvait enchâssé un échelon intermédiaire baptisé «l’Établissement». «Une sorte de gouvernement commun… Avant, ça s’appelait “le Comptoir”», sourit le Perwézien.

Effacer l’hôpital, pas les patients

En attendant, on fête les 50 ans de la FWB cette année: le 7 décembre 1971, le Conseil culturel de la Communauté française tenait en effet sa première réunion. «Pas sûr qu’on fêtera ses 60 ans…» soupire André Antoine, un rien morose. Pas communautariste, vraiment? «Moi, c’est aux compétences que je suis attaché. Elles sont essentielles et il faut oser les défendre. Que l’hôpital disparaisse, soit. Mais il faut sauver les patients.»