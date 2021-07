Il y a 80 ans, deux aviateurs «volaient la liberté» pour rejoindre l’Angleterre

Il y a 80 ans, dans la nuit du 4 au 5 juillet 1941, deux anciens pilotes belges de l’Aéronautique militaire belge d’avant la Seconde Guerre mondiale, Léon Divoy et Mike Donnet, réalisaient un exploit resté célèbre en dérobant un avion à Overijse pour rejoindre la Grande-Bretagne et poursuivre la lutte contre l’Allemagne nazie après la capitulation.

Ces deux aviateurs, compagnons de promotion, avaient participé comme pilotes à la campagne de mai 1940, qui s’était soldée par la défaite de l’armée belge après dix-huit jours de combat contre la Wehrmacht.

Souhaitant poursuivre la lutte, Michel Donnet et Léon Divoy avaient découvert un avion - un biplan de construction belge, un Stampe et Vertongen SV-4b saboté - remisé dans un hangar du château de Terblock, près de Hoeilaart, occupé par les Allemands. En trois mois de réparations nocturnes, ils avaient remis en état cet appareil, appartenant à un autre pilote militaire, le major et baron Thierry d’Huart, au nez et à la barbe de l’occupant.

Ils s’étaient ensuite envolés dans la nuit du 4 au 5 juillet 1941 à bord de ce SV-4 immatriculé OO-ATD pour rallier l’Angleterre en plus de deux heures de vol mouvementé. Ils s’étaient posés - sans être interceptés par la chasse britannique - dans un champ à Thorpe-le-Socken à 22 kilomètres d’Ipswich, dans le comté d’Essex.

Le 24 juillet 1941, Michel Donnet avait intégré la RAF avant d’effectuer 375 missions de guerre sur plusieurs types de chasseurs, abattant quatre avions ennemis et en endommageant cinq autres.

Il avait également commandé le 350th Squadron, la première escadrille belge créée en Grande-Bretagne en novembre 1941 et avait obtenu une prestigieuse décoration britannique, la Distinguished Flying Cross (DFC).

Après guerre, il avait occupé plusieurs fonctions de commandement au sein de la toute jeune Force aérienne belge, avant de devenir chef d’état-major de la 2ème aviation tactique alliée (2 ATAF) et responsable de la défense aérienne de l’Europe de l’Ouest. En 1963, il avait été nommé général adjoint au chef d’état-major général des Forces armées. En 1972, le lieutenant-général Donnet avait été désigné comme représentant militaire belge auprès de l’Otan. Il avait quitté la Force aérienne au 1er juillet 1975 et pris sa retraite.

Il est décédé en août 2013 à l’âge de 96 ans.

Le baron Mike Donnet était titulaire de plus de 5.000 heures de vol. Il a raconté son «évasion» de Belgique et ses mémoires de guerre dans un livre publié en 1968 et intitulé «J’ai volé la liberté».

Léon Divoy a pour sa part été incorporé le 26 juillet 1941 au sein de la RAF. Il a cependant été capturé par les Allemands le 4 avril 1942, lors d’une opération en France, à la suite d’une collision avec un Spitfire ami. Il sera incarcéré au Stalag Luft III en Pologne. Candidat à l’évasion, le tirage au sort ne lui permet pas de participer à celle rendue célèbre par le film «La Grande Évasion».

Il avait terminé sa carrière militaire en juillet 1952 pour rejoindre la compagnie civile Sabena, au sein de laquelle il avait été commandant de bord jusqu’en 1972 avant de décéder le 7 février 1977.

Il a raconté son départ de Belgique dans un livre intitulé «Cap 300», en référence à la direction suivie durant le vol vers l’Angleterre.

Une réplique du SV-4b volé par Michel Donnet et Léon Divoy se trouve au Musée de l’Air au Cinquantenaire.

Dimanche, une formation de SV-4 doit survoler le château Terblock pour rendre hommage à l’exploit des deux hommes