VIDÉO | Folie italienne à Grâce-Hollogne pour la victoire de la Squadra azzura

Le match Belgique-Italie était suivi par quelques dizaines de fans de la Squadra azzura dans les cafés de Grâce-Hollogne. Après la victoire, ils étaient des centaines de tifosis à se retrouver pour faire la fête.

Ils ne sont encore qu’en demi-finale de l’euro et pourtant, à voir la fête que les tifosis ont faite à Gràce-Hollogne, on pourrait penser que les Italiens ont gagné la coupe du monde.

Plongez au cœur de l’ambiance italienne dans notre vidéo en tête de cet article.

Concert de klaxons

Place du Pérou, à Grâce-Hollogne, quelques minutes avant le coup d’envoi du match Belgique-Italie. Un café, chez Lucien, et juste à côté une petite pizzeria, La Belle Italienne. Peu de monde, quelques dizaines de fans, tout au plus. Quelques drapeaux belges aussi. Ici, on se mélange sans problème entre supporters des deux équipes.

Ambiance assez calme chez Lucien. © Jacques Duchateau

Tout au long du match, l’ambiance monte quelque peu. Surtout lors des deux buts italiens, en première période. Ce n’est pas l’égalisation de Lukaku qui fera baisser la température.

Coup de sifflet final, les quelques supporters célèbrent la victoire italienne puis se dirigent vers le trottoir. Ils attendent la deuxième partie du spectacle. Et ils ne seront pas déçus.

Premiers coups de klaxons, premiers moteurs qui grondent. En quelques minutes, la place du Pérou est noire de monde. On agite les drapeaux, on monte sur les toits des voitures. C’est la folie. La fête va durer toute une partie de la nuit.

Et ce n’était encore qu’un quart de finale…

Belgique Italie à Grâce-Hollogne © Jacques Duchateau © Jacques Duchateau