Gilles Favard, le consultant français de La Chaine l’Equipe, en remet une couche après l’élimination des Diables

Gilles Favard ne porte pas Thomas Meunier dans son coeur...

Après sa déplorable intervention du 13 juin dernier ( « Ils parlent beaucoup ces Belges, ils vont vite rentrer chez eux manger des frites »), Gilles Favard en a remis une couche. Sans doute parce que c’est sa seule chance de faire parler de lui.

Et sa cible est toujours la même: Thomas Meunier. «Meunier a raison, le championnat d’Europe est plus dur à gagner que la Coupe du monde... et quand tu n’as gagné aucun des deux, c’est comment mon petit Meunier?» (on vous épargne les fautes de français).