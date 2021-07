VIDÉOS | Belgique - Italie: Barella et Insigne donnent l’avance à la Squadra, Lukaku réduit l’écart sur penalty

Romelu Lukaku a inscrit son 4e but dans cet Euro 2020 en trompant Gianluigi Donnaruma sur penalty et a rendu un peu d’espoir aux Diables rouges juste avant la mi-temps. Photo News

C’est l’Italie qui a trouvé l’ouverture dans ce quart de finale de l’Euro 2020 ce vendredi soir. Revisionnez les buts de la 1re mi-temps.

Après une première alerte à la 13e sur un but annulé de Bonucci, la Squadra Azzura a fini par ouvrir la marque à la demi-heure via Nicolo Barella. Alors que la Belgique venait de mettre à contribution Gianluigi Donnaruma à deux reprises via Kevin De Bruyne et Romelu Lukaku, le coéquipier de Big Rom à l’Inter Milan a profité d’une erreur de Jan Vertonghen. L’expérimenté défenseur belge a bien récupéré un ballon dans les pieds de Ciro Immobile avant de tenter de dribbler dans son rectangle.

Sa mauvaise relance est arrivée dans les pieds de Barella qui s’est faufilé entre trois Diables rouges avant d’ajuster Thibault Courtois et d’ouvrir le score.

Abattus, les hommes de Roberto Martinez ont encaissé un 2e but sur une magnifique frappe enroulée de Lorenzo Insigne à la 44e minute.

Mais ils ont relevé la tête juste avant la pause sur un penalty obtenu par Jérémy Doku, titularisé en l’absence d’Eden Hazard, et converti par Romelu Lukaku.