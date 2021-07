Afghanistan: le retrait des troupes américaines sera achevé «fin août»

Les militaires américains et de l’OTAN de la base aérienne de Bagram ont annoncé leur départ. AFP

Le retrait des troupes américaines d’Afghanistan sera achevé «fin août», a indiqué vendredi la porte-parole de la Maison Blanche Jen Psaki.

Les États-Unis ont assuré vendredi que la totalité de leurs troupes seraient parties d’Afghanistan d’ici fin août, quelques heures après l’annonce du départ de l’ensemble des militaires américains et de l’OTAN de la base aérienne de Bagram, la plus grande du pays.

Ce retrait intervient avant la date butoir fixée du 11 septembre sans pour autant être aussi rapide que ceux qui comptaient sur la date symbolique de la fête nationale américaine du 4 juillet.

Les talibans se sont «réjouis» du départ des troupes étrangères de ces installations situées à 50 km au nord de Kaboul qui ont été le pivot des opérations américaines tout au long de la guerre déclenchée en 2001.

C’est de là qu’étaient effectuées les frappes aériennes contre les talibans et leurs alliés d’al-Qaida et qu’était organisé le réapprovisionnement des soldats.

«L’aérodrome de Bagram a été officiellement remis au ministère de la Défense. Les forces américaines et de la coalition se sont complètement retirées de la base et désormais les forces armées afghanes la protégeront et l’utiliseront pour combattre le terrorisme», a tweeté le porte-parole adjoint du ministère afghan de la Défense, Fawad Aman.

Un responsable américain de la Défense avait auparavant confirmé, sous couvert d’anonymat, que «toutes les forces de la coalition» étaient parties de Bagram.