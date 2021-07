Wimbledon: Elise Mertens éliminée au 3e tour par Madison Keys, il n’y a plus de Belges en simples

Elise Mertens (N.13) a été éliminée au 3e tour des Internationaux de Grande-Bretagne à Wimbledon ce vendredi.

Sur le gazon londonienne, la native de Louvain, 16e mondiale, a été battue par l’Américaine Madison Keys (N.23), 27e au classement WTA, 26 ans: 7-5, 6-3 en 1 heure et 15 minutes de jeu.

Elise Mertens a fait jeu égal dans le premier set ne lâchant sa mise en jeu que dans le 12e jeu pour permettre à Madison Keys d’empocher la première manche (7-5). Si la Belge prenait le break d’entrée de second set, elle ne pouvait le confirmer (1-1). Pire Keys faisait le break pour mener 3-1 et malgré la réaction de Mertens (3-2) reprenait l’avantage (4-2) pour ne plus rien lâcher et filer vers les 8es de finale.

Madison Keys y jouera contre la Suissesse Viktorija Golubic, 28 ans, 66e à la WTA, victorieuse de son côté au 3e tour de l’Américaine Madison Brengle (WTA 82), 31 ans: 6-2, 6-1.

A Wimbledon, Elise Mertens, 25 ans, avait rejoint le 4e tour en 2019 et le 3e en 2018. Elle fut éliminée au premier tour en 2017. C’était sa quatrième participation à cette levée du Grand Chelem disputée à Londres.

La numéro 1 belge reste cependant encore en lice en double. Elise Mertens (WTA 8 en double) et Hsieh Su-Wei (WTA 5 en double) sont en effet au 2e tour du double dames où la paire belgo-taiwanaise, tête de série N.3, doit affronter samedi la Japonaise Misaki Doi (WTA 83 en double) et la Suissse Viktorija Golubic (WTA 66 en double).

Côté belge, il reste aussi encore engagé en double mixte Sander Gillé, qui fait la paire avec l’Américaine Hayley Carter. Le duo est en 8es de finale.