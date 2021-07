Pour Kasper Hjulmand, le sélectionneur danois, Eriksen «est toujours le cœur de l’équipe»

Kasper Hjulmand, le sélectionneur danois, a rappelé l’importance de Christian Eriksen, victime d’un malaise cardiaque contre la Finlande lors du premier match, pour le groupe danois avant le quart de finale de l’Euro samedi contre la Tchéquie à 18h00 à Bakou.

«Nous allons jouer avec Christian dans nos pensées», a déclaré Hjulmand vendredi en conférence de presse. «Il est toujours le coeur de l’équipe. Nous serons de retour à 100% grâce à ce coeur et en jouant sans peur. Nous ne faisons pas cela pour nous ou pour moi, nous le faisons pour le Danemark.»

Qualifiés pour la première fois pour les quarts de finale d’un Euro depuis 2004, les Danois peuvent atteindre le dernier carré pour la première fois depuis 1992, année où ils avaient remporté le trophée à la surprise générale.

«Nous avons deux rêves: le premier est de gagner et le second est de rendre le peuple heureux et inspirer le Danemark. Nous sentons l’énergie de tout le pays, du plus jeune au plus vieux. Nous faisons cela ensemble. Nous sommes reconnaissants d’un tel soutien.»